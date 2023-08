Victoria’s Secret, Popeyes. Na český trh přichází nové značky | e15.cz

Až do května letošního roku bylo možné nakoupit spodní prádlo značky Victoria’s Secret pouze na pražském Letišti Václava Havla v tranzitní části. Letos vstoupila v první polovině roku na český trh oficiálně jako jedna ze třinácti nových značek, z nichž sedm spadá do módního průmyslu. Mezi nováčky patří především luxusní značky, v Praze teď můžeme navštívit prodejnu italského pánského oblečení Handpicked, Rado se švýcarskými hodinkami nebo třeba Zadig & Voltaire s francouzskou módou.

„Český zákazník vyžaduje stále více kvalitu a originalitu produktu, to nahrává růstu prémiových značek. Victoria’s Secret patřila dlouhodobě k nejžádanějším značkám u nás hned po Primarku, které u nás chyběly. Prodejně na Chodově se daří, už první týdny ukázaly, že o zboží je v Česku velký zájem,“ komentuje Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu ve společnosti Cushman & Wakefield.

Až na výjimky mají nově příchozí firmy zájem o otevření prodejny v Praze. Trend neustane ani ve zbytku roku, kdy se v pražské Pařížské ulici usídlí například prodejna značky Ralph Lauren.

Následující měsíce však budou ve jménu gastroprůmyslu. Česko se může těšit na příchod fastfoodového řetězce Popeyes, jehož kuchyně se zakládá na smaženém kuřeti. Jedná se tak o jednoho z největších konkurentů pro McDonald’s, KFC nebo Burger King.

V září by se měla první pobočka otevřít v Praze na Václavském náměstí, o měsíc později v Brně a do konce roku ještě na dvou dosud nezveřejněných místech. Posledním fastfoodovým gigantem, který vstoupil na náš trh, byl Burger King v roce 2008, Česko tak čekalo na dalšího hráče na poli fastfoodu patnáct let.

Lousianskému podniku Popeyes se za padesát let od svého vzniku podařilo dostat do třiceti zemí a otevřít tak po světě zhruba 3800 poboček. Česko bude další na řadě. „V Česku vidíme značný prostor a každá nová značka bude pro zákazníka dobře, protože nás všechny donutí být ještě lepší. V regionu střední Evropy vidíme velký potenciál. Ve srovnání se Západem tady pořád nemá moc globálních značek své zastoupení,“ říká pro Marko Blaževič, šéf Popeyes pro oblast střední a východní Evropy.

Tuzemský trh by měl být na rozšíření o další fastfoodový řetězech připraven. Podle dat portálu Franchise Times vládne ve střední Evropě poměr asi 12 restaurací na milion obyvatel. Popeyes by měl v Česku mít během dvou tří let tucet provozoven, zmiňují Hospodářské noviny. „

V desetiletém horizontu bychom chtěli otevřít 60 restaurací,“ popisuje Blaževič. Značka by se měla příští rok rozšířit i do regionů, jako nejpravděpodobněji do Plzeňského, Pardubického a Jihočeského kraje. Zájem nových značek o český trh zůstal podle dat Cushman & Wakefield stejný jako v roce 2021, kdy byl nejsilnější za poslední tři roky. Podle poradců nic nenasvědčuje tomu, že by měl zájem o Česko upadat.