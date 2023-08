V Praze roste luxusní hotel Ritz-Carlton. Výstavba má zpoždění | e15.cz

Pětihvězdičkový hotelový komplex pod legendárním názvem Ritz-Carlton se otevře v historickém souboru osmi domů na Staroměstském náměstí mezi ulicemi Celetná, Kamzíková a Železná, neoficiálně známého jako Sixtův palác. Investor Akroterion odhaduje, že by k tomu mohlo dojít v polovině roku 2025. „U starých domů je to vždy komplikované, protože každou chvíli narazíte na něco, co stavbu zdrží. Do toho přišel covid,“ řekl ředitel společnosti Akroterion Ogi Jakšič.

Výstavbu zdrželo i nalezení středověkých nástěnných maleb před třemi lety. Nejzajímavější z nich je podle památkářů gotické vyobrazení svatého Kryštofa nesoucího dítě – Krista. „Jedná se nepochybně o jednu z nejrozsáhlejších a zároveň nejsledovanějších stavebních akcí v jedné z nejhodnotnějších částí pražské památkové rezervace za několik posledních desetiletí,“ popsali přestavbu celého komplexu památkáři. Zrestaurované malby zůstanou na místě pro potěchu hotelových hostů, stejně jako například malované renesanční stropy.

„Do konce tohoto roku bychom měli mít hotovou hrubou stavbu, to už žádná překvapení snad nebudou. A další dva roky se budou dělat vnitřky,“ popsal současnou situaci Jakšič. Průtahy podle něj prodražily už tak nákladnou stavbu, celkem přijde investora na nižší miliardy korun. Hotel by měl mít zhruba sto pokojů, restauraci, lázně i konferenční prostory. Za architektonickým návrhem stojí ateliér MS Architekti.

Domy dlouhá léta chátraly, přestože se jejich přestavba chystala už od roku 1995. Vedení Prahy dokonce v roce 2018 došla trpělivost s nedodržením smluvních lhůt – hotel měl být dokončen v roce 2017 – a zvažovalo, že společnosti Akroterion vypoví nájemní smlouvu ve čtyřech budovách, které stále městu patří. Další čtyři budovy vlastní investor. Nakonec ovšem došlo k uzavření nových smluv s vyšším nájemným a příslibem dokončení hotelu do roku 2022. Součástí projektu má být i 26 bytů určených k dlouhodobému pronájmu.

Na stavbu chodí každých pár měsíců magistrátní úředníci, kteří kontrolují, zda investor plní podmínky stanovené v nájemních smlouvách a zda dodržuje časový harmonogram. Posunutí termínu otevření hotelu město akceptovalo. „Ke zpoždění došlo zejména kvůli složitosti a náročnosti úprav, které mimo jiné vyplývají z nových nálezů při odkrývání původních konstrukcí. Kromě toho došlo ke snížení kapacity a zdrojů v důsledku geopolitického stavu zapříčiněného válečným konfliktem na Ukrajině,“ uvedl radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti).

Dům U Sixtů je původně románský a raně gotický objekt z 12. a 13. století. Dnešní barokní průčelí je ze začátku 18. století. Kromě Sixtova domu komplex zahrnuje domy U Kamenného ptáka, U Uherské koruny, U Jednorožce, U Bílého koníčka, U Černého slunce, U Kamenného beránka a U Bílého vlka.