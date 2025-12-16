Kdo patří do první dvacítky nejbohatších Čechů podle e15? Připomeňte si letošní žebříček
- Kdo je v první dvacítce nejbohatších Čechů a Češek v roce 2025?
- Žebříček zářijového vydání e15 magazínu postupoval podle přísnější a preciznější metodiky.
- Kdo je nejbohatší v České republice?
Záříjové vydání e15 magazínu přineslo žebříček českých a slovenských miliardářek a miliardářů. Letos redakce zvolila přísnější, preciznější metodiku, na které spolupracovala s poradenskou společností KPMG. Výsledkem jsou mnohem věrohodnější odhady jmění než dřív. Pojďte si připomenout, kdo je letos v první dvacítce nejbohatších Čechů a Češek.
Od září, kdy byl žebříček sestavován, se mnohé změnilo. Andrej Babiš oznámil, že svou firmu Agrofert převede do „slepého fondu“ a vzdá se veškerých zisků na doživotí, Pavel Tykač se rozhodl uzavřít tři ze svých uhelných elektráren a sídlo PPF se přesouvá do Česka. Jakým způsobem tyto změny zamávají s pořadím, se dozvíme v dalším žebříčku, zatím si ale pojďme připomenout ten letošní.
20. Zdeněk Cendra
Přední český technologický talent, který zbohatl na technologiích umožňujících miliardám lidí rychleji načítat weby a streamovat videa. Na jeho technologiích funguje polovina českého internetu, serverů má však desítky tisíc po celém světě. Většina příjmů Cendrovy skupiny CDN77 tak už dlouho pochází ze zahraničí.
Hodnota majetku podle e15: 33 miliard korun
- věk: 39
- obor: technologie
- zdroj majetku: CDN77
18.–19. Aleš Zavoral
Suverénní jednička české e-commerce scény nepatří ke gigantům, které by nabobtnaly a pak se jen líně a ze setvačnosti dál valily byznysem. Z posledních zveřejněných dat vyplývá, že zákazníci na Alze v roce 2023 utratili meziročně o dvanáct procent víc, díky čemuž tržby e-shopu stouply na historicky nejvyšší hodnotu bezmála 46 miliard. A loni to bylo pravděpodobně ještě víc – celý český e-commerce narostl meziročně o pět procent.
Hodnota majetku podle e15: 35 miliard korun
- věk: 48
- obor: e-commerce
- zdroj majetku: Alza
18.–19. Richard Háva & synové
Rodina Hávových v čele s otcem Richardem těží z rychlého růstu zbrojařského byznysu. Jakožto vlastníci skupiny Omnipol, pod niž spadá mimo jiné firma ERA zabývající se výrobou radarů nebo výrobce civilních letadel Aircraft Industries, jsou významnými hráči v leteckém průmyslu. Prostřednictvím maďarského HSC Aerojet, kde je minoritním podílníkem, má rodina i čtvrtinový podíl v Aeru Vodochody.
Hodnota majetku podle e15: 35 miliard korun
- věk: 68
- obor: zbrojní průmysl
- zdroj majetku: Omnipol
17. Jan Vild
Ve skupině nejbohatších Čechů se každý rok řada jmen opakuje, Jan Vild mezi ně ale nepatří. Nováček v žebříčku téměř nepozorovaně vybudoval obří hi-tech zdravotnickou skupinu, jež v Česku, Rakousku a Bulharsku vyrábí přístroje pro estetickou medicínu, fyzioterapii nebo kardiologii. Letos Vild plánuje vyrobit téměř padesát tisíc výrobků. Vizi úspěšné byznysové budoucnosti opírá mimo jiné o 500 vývojářů.
Hodnota majetku podle e15: 42 miliard korun
- věk: 56
- obor: zdravotnická technika
- zdroj majetku: BTL
15.–16. Valeria Haščáková s rodinou
Přestože oficiálním vlastníkem podílu v Pentě zůstává Valeria Haščáková, je zřejmé, že větší, neformální vliv má její manžel, spoluzakladatel této investiční skupiny Jaroslav. Po necelých čtyřech letech se vrátil do jejího vedení a věnuje se hlavně strategii a expanzi například řetězce Dr. Max, sítě nemocnic Penta Hospitals či sázkovky Fortuna. Roku 2020 byl Haščák slovenskou policií obviněn z korupce a praní špinavých peněz, jak se však prokázalo, nezákonně.
Hodnota majetku podle e15: 46 miliard korun
- věk: 51
- obory: Investice, reality, zdravotnictví
- zdroj majetku: Penta Investments
15.–16. Marek Dospiva
Spoluzakladatel a spolumajitel skupiny Penta, jež vznikla v roce 1994. Začínala jako obchodník s cennými papíry, postupně se ale proměnila ve významnou, široce rozkročenou středoevropskou investiční skupinu. Mezi její klíčové sektory patří zdravotnictví a realitní development. Skupina vybudovala například ikonickou Masaryčku v centru Prahy. Nyní se poprvé ve velkém otevírá investorům.
Hodnota majetku podle e15: 46 miliard korun
- věk: 56
- obory: reality, zdravotnictví, finanční služby, média
- zdroj majetku: Penta Investments
14. Peter Korbačka
Peter Korbačka je akcionářem J&T Private Equity Group a stojí v čele slovenské developerské společnosti JTRE (J&T Real Estate). Společnost má za sebou více než padesát projektů v devíti zemích v celkové hodnotě přes 1,6 miliardy eur a je mimo jiné vlastníkem Eurovey, největšího obchodního centra na Slovensku. V roce 2024 se Korbačka stal vlastníkem hokejového klubu HC Slovan Bratislava.
Hodnota majetku podle e15: 49 miliard korun
- věk: 54
- obory: investice, reality
- zdroje majetku: JTRE Holding, J&T Private Equity Group
13. Tomáš Chrenek s rodinou
Hlavní tvář skupiny Moravia Steel, jejíž vlajkovou lodí jsou Třinecké železárny. Ocelářství v poslední době nezažívá nejlepší období, dusí je drahé energie a nízká poptávka po oceli. Železárnám sice loni zisk vzrostl, ale pořád má daleko k úrovním, na které byly zvyklé. Růstovou vlnu si naopak užívá zdravotnická část Agel, jež dnes už, pro někoho možná překvapivě, tvoří výrazně větší část Chrenkova bohatství.
Hodnota majetku podle e15: 50 miliard korun
- věk: 62
- obory: zdravotnictví, ocelářství
- zdroje majetku: Agel, Moravia Steel
12. Pavel Baudiš
Spoluzakladatel antivirové firmy Avast působí v představenstvu kyberbezpečnostní společnosti Gen, jež v roce 2022 vznikla spojením Avastu s americkou skupinou NortonLifeLock. V Genu drží podíl přibližně osm procent. Investoval přes family office R2G, nyní přes family office FiveSquare. Spolu s Kučerou se intenzivně věnují dobročinnosti, jejich rodinný nadační fond Abakus podporuje například paliativní péči v domovech pro seniory.
Hodnota majetku podle e15: 61 miliard korun
- věk: 65
- obory: technologie, investice
- zdroj majetku: Avast
11. Jaromír Tesař
Majitel skupiny Energo-Pro, jež vsadila na zelenou energetiku a jako jedna z mála českých společností ve velkém investuje i ve vzdálené Latinské Americe. Firma v posledních letech přidala hned tři trhy: Španělsko, Brazílii a Kolumbii. Energo-Pro se ale nevěnuje jen hydroenergetice, v Bulharsku a Gruzii poskytuje také služby distributora elektřiny. K tomu Tesař investuje také do zemědělství.
Hodnota majetku podle e15: 65 miliard korun
- věk: 52
- obory: energetika, zemědělství
- zdroj majetku: DK Holding Investments
10. Martin Drda s rodinou
Obrovská poptávka po zbraních a také velkorážové munici, jejímž je skupina STV Invest jediným českým výrobcem, nahrává byznysu Martina Drdy. Provozní zisk se meziročně více než ztrojnásobil téměř na sedm miliard korun. Původní společnost STV Praha převzal před čtvrtstoletím po tragické smrti svého otce. Bylo mu tehdy 22 let.
Ještě před válkou na Ukrajině byly kapacity skupiny nevyužité. Loni jí sice částečně chyběly komponenty, dnes už se ale stroje na výrobu velkorážové munice nezastaví, i proto skupina letos očekává další dvouciferný růst. STV se nezaměřuje pouze na výrobu munice a granátů, její náplní jsou také generální opravy tanků a bojových vozidel pěchoty.
Mimo vojenskou divizi je důležitá společnost Poličské strojírny, která se zaměřuje především na pneumatické válce, ventily a další prvky a příslušenství pro dveřní systémy hromadné dopravy. Ani ta však nestojí zcela mimo hlavní záběr skupiny – součástí činnosti je i produkce mechanických součástí zbraní a munice.
STV letos uzavřela smlouvu na odkoupení polovičního podílu ve firmě Promet Tools, jež drží 35 procent akcií v kopřivnické společnosti Tatra Trucks. Většinový podíl v automobilce patří skupině CSG Michala Strnada, se kterou se ale Promet dlouhodobě neshoduje na budoucím směřování této firmy.
Hodnota majetku podle e15: 74 miliard korun
- věk: 48
- obor: zbrojní průmysl
- zdroj majetku: STV Invest
9. Ivan Jakabovič
Slovenský podnikatel, akcionář J & T Private Equity Group a spoluzakladatel bankovního holdingu J & T Finance Group, v němž aktuálně drží 35,15 procenta akcií. Ještě přede dvěma lety vlastnil téměř polovinu této finanční skupiny, poté však přibližně desetiprocentní podíl prodal jejím dlouholetým manažerům.
Jakabovič ve skupině působí jako místopředseda představenstva. Působí také v dozorčí radě EP Power Europe, dceřiné firmy EPH, která se specializuje na výrobu elektrické energie. Jakabovič peníze rovněž pravidelně investuje, například do nákupu akcií známých světových firem.
Svou kariéru nastartoval v roce 1992 ve společnosti Procter & Gamble, už o dva roky později ale společně se spolužákem z vysoké školy Patrikem Tkáčem položil základy budoucí J&T Finance Group (písmena J a T jsou jejich iniciály).
Dnes na veřejnosti příliš nevystupuje, většinu času tráví v Monaku, kde má i trvalé bydliště. Jeho firma Koliba Real má ale v bratislavském Devíně, v blízkosti sídla jeho přítele a dlouholetého byznysového partnera Patrika Tkáče, rozsáhlé pozemky s velkou rodinnou vilou.
Hodnota majetku podle e15: 86 miliard korun
- věk: 52
- obory: finance, investice
- zdroje majetku: J & T Finance Group, J & T Private Equity Group
8. Pavel Tykač
Vliv Pavla Tykače na dění v Česku za posledních pět let značně zesílil. Zajímají jej média – podle zdrojů e15 pomohl do funkce ředitele České televize Janu Součkovi, který byl nedávno odvolán. Dlouholetý byznysový souputník Jan Dienstl je členem dozorčí rady Mafry. Tykač v listopadu 2025 odkoupil polovinu podílů Mafry od miliardáře Karla Pražáka.
Podnikatel je nadále největším přispěvatelem Institutu Václava Klause. Úspěchy slaví i s fotbalem, jeho Slavia si může v novém ročníku Ligy mistrů přijít minimálně na vyšší stovky milionů korun. Tykač dokonce uvažuje o tom, že by z Edenu udělal sídlo celé své skupiny.
V Česku je stále aktivní v uhelné energetice. Nedávno však oznámil, že uzavře tři úhelné elektrárny - Kladno, Počerady a Chvaletice. Skupina Sev.en se chystá postavit i doposud největší tuzemská bateriová úložiště. Tykač kontroluje přinejmenším nižší jednotky procent v ČEZ a kolem desetiny akcií mu patří v Monetě Money Bank, největší české bance ovládané domácím kapitálem.
Řádově významnější než český trh pro skupinu začíná být světová energetika. Skupuje podíly těžařů, těžební práva, elektrárny a v Austrálii investovala do produkce potaše, používaného jako hnojivo.
Hodnota majetku podle e15: 102 miliard korun
- věk: 61
- obory: energetika, investice
- zdroje majetku: Sev.en Energy, ČEZ, Moneta Money Bank
7. Andrej Babiš
Hlavní část podnikání Andreje Babiše, skupina Agrofert, se loni sice vrátila k růstu, ale určitě ne tempem, jakým by si přála. Jeden z největších tuzemských investorů v zahraničí a zároveň největší tuzemský agrární a potravinářský koncern meziročně zvýšil zisk EBITDA o jedenáct procent na 18,6 miliardy korun, tentýž ukazatel mu však předloni spadl o vyšší desítky procent.
Příčinou horších výsledků jsou složité podmínky na chemickém trhu, zejména v segmentu výroby hnojiv, na který přitom Agrofert v poslední době vsadil nejvíce. V roce 2023 dokončil svou historicky největší akvizici, když si zhruba za dvacet miliard korun pořídil dusíkovou divizi rakouského koncernu Borealis. Chemický průmysl nyní vytváří 37 procent tržeb skupiny. Problém je, že chemie je velice náročná na energie, ty jsou ale v Evropě od energetické krize drahé a výraznější zlepšení je v nedohlednu. Evropští výrobci hnojiv tak čelí výrazně levnější konkurenci z jiných kontinentů. V souvisti s volbami do Poslanecké sněmovny, kde Babiš vyhrál se svým hnutím ANO, se rozhodl Agrofert vložit do takzvaného slepého fondu, aby zabránil střetu zájmů. Nově by tak neměl z Agrofertu nijak těžit a neměl by ani mít jakékoliv informace o jeho směřování.
Částečnou útěchou je rychle se rozvíjející byznys sítě reprodukčních klinik FutureLife, ve které většinu drží Babišova investiční skupina Hartenberg. FutureLife, k jejímž investorům patří také britská skupina CVC, se daří konsolidovat kliniky po celé Evropě. Naposledy nakupovala v Turecku, díky čemuž se dost možná stala největší sítí na kontinentu. Po dokončení lednové akvizice společnosti Bahçeci Group má stoupnout počet provedených cyklů za celý FutureLife na 74 tisíc ročně.
Hodnota majetku podle e15: 126 miliard korun
- věk: 71
- obory: chemie, potravinářství, zemědělství
- zdroje majetku: skupina Agrofert, Hartenberg, Imoba
6. Radovan Vítek s rodinou
Radovan Vítek se po převzetí rakouských společností S Immo a Immofinanz v roce 2022 stal největším realitním magnátem ve střední Evropě. Odvrácenou stranou této obří transakce se však staly vysoké náklady a velké zadlužení, jelikož byla z velké části financována drahým překlenovacím úvěrem. V důsledku toho se Vítkova skupina CPIPG ocitla v defenzivě.
Poslední rok tak charakterizují především prodeje majetku, nikoliv nové akvizice, firma se například zbavila části svého hotelového portfolia. Vítkovi by ale možná stačilo prodat i jen část majetku, například cenný pražský brownfield v Bubnech, kde má vzniknout nová čtvrť. Skupinu tlačí nutnost splatit do roku 2029 závazky ve výši zhruba sedmi miliard eur (175 miliard korun), což vedlo i ke snížení ratingu agenturami do spekulativního pásma.
Trhy však firmě stále důvěřují. Důkazem byl úspěšný prodej zelených dluhopisů za 500 milionů eur v červenci, kde poptávka převýšila nabídku. Navzdory výprodejům si navíc společnost udržela stabilní výkonnost, když její čisté příjmy z pronájmů loni klesly jen mírně na 842 milionů eur. Jádro portfolia tvoří kancelářské a obchodní prostory v Německu, Česku a Polsku.
Vítek, který si střeží soukromí, nedávno přesunul svůj téměř 90procentní podíl v CPIPG do svěřenského fondu Vitek Family Trust ve prospěch svých dětí. V byznysu je stále aktivnější jeho nejstarší syn Radovan Patrick Vítek.
Hodnota majetku podle e15: 138 miliard korun
- věk: 54
- obor: reality
- zdroj majetku: CPI Property Group (CPIPG)
5. Patrik Tkáč a Jozef Tkáč
Slovenští finančníci Patrik a Jozef Tkáč jsou zakladatelé impéria J&T. Jejich majetek dnes stojí na dvou hlavních pilířích: na vlastní finanční skupině J&T Finance Group a na rozsáhlém strategickém partnerství s Danielem Křetínským.
Hlavní investiční platformou rodiny je J&T Arch Investments, největší fond kvalifikovaných investorů v Česku a na Slovensku, který spravuje majetek okolo 140 miliard korun. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, jež skupina v posledních 25 letech vybudovala, a loni v korunách vynesl 17,4 procenta. Velmi dobře se dařilo i bankovní části, J&T Finance Group SE, která rok 2024 zakončila s čistým ziskem 338 milionů eur. Klíčovou transakcí byl prodej většinového podílu ve slovenské 365.bank belgické skupině KBC za téměř 19 miliard korun. Celková bilanční suma holdingu přesáhla 17,9 miliardy eur, o pět procent více než loni.
Druhým, významným zdrojem bohatství jsou menšinové podíly ve firmách Daniela Křetínského. Prostřednictvím společných investičních struktur drží podíly v energetickém gigantu EPH, v britské poště Royal Mail, v německém velkoobchodním řetězci Metro AG, ve francouzském Casinu i v mediální skupině Czech Media Invest, kam spadá také e15. Patrik Tkáč s Danielem Křetínským společně stojí také za investiční skupinou EP Equity Investments, jejímž prostřednictvím drží podíly ve společnostech jako Casino či Foot Locker.
Hodnota majetku podle e15: 173 miliard korun
- věk: 52, 75
- obory: energetika, finance, obchod, reality, investice
- zdroje majetku: J & T Finance Group, J & T Private Group, EP Global Commerce, EP Equity Investments
4. Michal Strnad
Zbrojařské impérium CSG Michala Strnada se vlivem zhoršené geopolitické situaci a díky strategickým akvizicím zařadilo mezi přední světové hráče. Jeho pozice posílilo především loňské ovládnutí americké muniční skupiny Kinetic (značky Federal, Remington) a italské firmy Fiocchi. Těmito kroky se Strnadova skupina stala hegemonem západní polokoule ve výrobě malorážového střeliva.
CSG pomáhá, že zájem nejen o zbraně a náboje, ale také o obrněnou techniku nebo nákladní vozy roste i na kapitálových trzích. Skupina v červnu prodala rizikové dluhopisy v překvapivém objemu jedné miliardy eur (24,7 miliardy korun) a jedné miliardy dolarů (21,2 miliardy korun). Původně přitom počítala s mnohem nižší poptávkou.
Zvýšení plánovaného prodeje a nižší náklady ukazují podle odborníků na rostoucí zájem investorů o evropský sektor obrany. CSG loni meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur (13,2 miliardy korun). Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně přibližně na čtyři miliardy eur (100,5 miliardy korun), z 83,6 procenta se na nich podílela právě oblast obrany a bezpečnosti.
Skupina se nyní soustředí na zajištění soběstačnosti a buduje výrobní řetězec „od A do Z“. Akvizice surovinových a komponentových firem sahají po celé Evropě, od německého podniku Walsroder na klíčovou nitrocelulózu po výrobu TNT v Řecku.
Strnad však nespoléhá jen válečnou na konjunkturu. Prostřednictvím fondu Presto Tech Horizons investuje do inovativních obranných technologií s civilním přesahem.
Hodnota majetku podle e15: 239 miliard korun
- věk: 33
- obor: zbrojní průmysl
- zdroj majetku: Czechoslovak Group
3. Karel Komárek
Karel Komárek má za sebou další úspěšný rok, v němž dominovala jeho loterijní společnost Allwyn. Ta se nově stala sponzorem Formule 1, což jí zajistí globální propagaci. Klíčovým úspěchem bylo vítězství v Itálii, kde konsorcium s účastí Allwynu získalo doporučení pro novou licenci na provoz hry Lotto. Investice do poplatku a rozvoje přesáhne 55 miliard korun. Allwyn také expanduje v Německu, kde akvizicí ve firmě Next Lotto cílí na digitalizaci trhu.
V energetice pokračovala mise na Ukrajině. Komárkova společnost Moravské naftové doly (MND) se zde letos chystá více než zdvojnásobit těžbu plynu u Lvova poté, co zajistila potřebná těžební práva po dohodě s místním konkurentem.
Výrazně se rozvíjí i developerská větev skupiny KKCG. V pražském Suchdole firma ovládá přes 13 hektarů, kde plánuje svůj dosud největší rezidenční projekt za miliardy korun, který ovšem čeká na změnu územního plánu.
Dařilo se i Komárkovu startupovému fondu Springtide Ventures. Do jeho portfolia patří i brněnská firma ThreatMark, zaměřená na boj s finančními podvody. Od investorů nově získala další kapitál v hodnotě 23 milionů dolarů a má potenciál stát se pro fond v budoucnu významným exitem.
Hodnota majetku podle e15: 259 miliard korun
- věk: 56
- obory: loterie, sázky, energetika, těžba plynu, IT, reality
- zdroj majetku: KKCG
2. Daniel Křetínský
Daniel Křetínský pokračuje v mohutných investicích a strategicky diverzifikuje své impérium mimo energetiku, která jeho byznys dříve definovala. V poslední době se mu podařilo dotáhnout ovládnutí francouzského maloobchodního řetězce Casino a finišuje s vytěsněním akcionářů z velkoobchodu Metro AG. Především ale uskutečnil historicky největší českou zahraniční transakci: nákup britské pošty včetně logistického operátora GLS za zhruba 80 miliard korun.
Ačkoliv podíl energetiky na jeho bohatství se má do budoucna zmenšovat, i v tomto sektoru Křetínského EPH nadále roste. Po letech byla završena dohoda o převzetí majoritního podílu v největším slovenském producentovi elektřiny, Slovenských elektrárnách (provozovatel JE Mochovce), a od skupiny PPF odkoupil zbývající podíl v německé hnědouhelné společnosti Leag. Investuje také do nových paroplynových a větrných zdrojů.Jeho holding EPH navíc spojuje síly s francouzským kolosem TotalEnergies, což z Křetínského udělá třetího největšího akcionáře této globální energetické společnosti.
Společnost EP Equity Investment (EPEI) Křetínského navíc kupuje stoprocentní podíl ve společnosti AURES Holdings, největším prodejci ojetých vozů ve střední Evropě.
Budoucnost Křetínského impéria stojí na diverzifikaci. Jeho EP Group si stanovila za cíl dosáhnout do tří let provozního zisku EBITDA přes 10 miliard eur ročně, přičemž více než polovina by měla pocházet z neenergetických aktivit. Tím by se skupina zařadila mezi patnáct největších podniků v Evropě.
S diverzifikací souvisí rovněž investice nejen do dalších veřejně obchodovaných akcií, do sektoru e-commerce, ale i do sportovních klubů a médií, například do skupiny Czech Media Invest, pod kterou spadá také e15.
Hodnota majetku podle e15: 349 miliard korun
- věk: 50
- obory: energetika, infrastruktura, velkoobchod a retail, investice
- zdroje majetku: EP Group, Vesa Equity Investment
1. Renáta Kellnerová s rodinou
Pod vedením Renáty Kellnerové zažívá skupina PPF v posledních dvou letech přelomové období. Loni dosáhla rekordního čistého zisku 3,2 miliardy eur (přes 80 miliard korun), což je o 120 procent více než v roce 2023.
Tento nárůst byl dán především strategickými prodeji zahraničních aktiv. Mezi klíčové transakce patřil prodej většinového podílu v PPF Telecom Group emirátské skupině e& a završení odchodu z Číny prodejem tamní části Home Creditu. Tím PPF definitivně opustila rizikové trhy ve východní Evropě a Asii.
Místo toho investovala na Západě, kde navýšila podíl v německé mediální skupině ProSiebenSat.1 a ovládla polskou logistickou firmu InPost. Kellnerová přeměnila impérium na industriální skupinu se čtyřmi hlavními oblastmi podnikání: telekomunikacemi, médii, finančními službami a e-commerce.
Nově se PPF výrazně angažuje i na trhu nemovitostí, především hotelů – do portfolia skupiny patří pražský Hilton i Four Seasons. Do tohoto byznysu se zapojuje i partner Kellnerové, investor Tomáš Otruba.
Velkou změnou bylo vytvoření rodinné holdingové struktury Amalar, která konsoliduje majetek a kterou řídí Renáta Kellnerová s dcerami. Ta se nedávno přesunula z Nizozemska do České republiky. Součástí upevňování kontroly nad rodinným majetkem je i oficiálně oznámené vyplacení Petra Kellnera juniora, který vlastní deset procent PPF, hodnota podílu se odhaduje na 40 miliard korun.
Třiatřicetiletý Kellner ovládl dům na pražských Vinohradech prostřednictvím společnosti Palm Investments, kterou ještě před měsícem spoluvlastnily také Lara, Anna a Marie Isabella Kellnerovy. Samotná firma, která má dnes už jen jednoho majitele, eviduje budovu v účetní hodnotě 158 milionů korun.
Důležitou součástí aktivit Renáty Kellnerové zůstává filantropie prostřednictvím Rodinné nadace Kellnerových, která investuje stovky milionů do vzdělávání a dalších projektů.
Hodnota majetku podle e15: 393 miliard korun
- věk: 58
- obory: telekomunikace, média, finanční služby, e-commerce, nemovitosti, strojírenství
- zdroj majetku: PPF Group