Průchod pokladnou s plným košíkem ve vteřinách. Makro používá rychlé odbavení dle váhy | E15.cz

„Celé odbavení nákupu probíhá bezkontaktně, což je zásadním přínosem, o to víc v současné epidemiologické situaci,“ říká manažer marketingu společnosti Bizerba Ján Bartík.

Jak to funguje v detailu? Chytrým telefonem si zákazník načte QR kód nákupního košíku, do něj pak vkládá položky nákupu, které rovněž nahrává do aplikace, to se pak propisuje do kontrolních systémů obchodníků a do pokladního systému. U něj pak zákazník třeba klidně i skrze platební kartu nahranou v aplikaci zaplatí.

Práce na této inovativní technologii započaly zhruba před pěti lety. Výzev, s nimiž se vývoj musel potýkat, je řada. Mnoho produktů je kalibrovaných, certifikovaných na konkrétní váhu, kterou může systém načítat. Jsou ale i typy zboží, kde je to složitější. Například u pečiva či zeleniny a jiného zboží prodávaného na kusy se musí pracovat s odchylkami. Zde nastupují na pomoc další prvky kontroly: databáze, s nimiž technologie pracuje, a nebo historie nákupů, z nichž se strojovým učením systém zdokonaluje, případně senzorová kontrola.

„Samoobslužné pokladny se objevily zhruba před deseti lety, dnes představují téměř polovinu všech zaplacených faktur a toto řešení je dalším rozšířením nabídky,“ říká manažer Makra pro e-commerce Stanislav Trnka.

Supersmart a Bizerba provozují tento kontrolní systém pro checkout aktuálně v osmi hypermarketech Makro v Česku, v provozu je systém už také v Maďarsku, v Turecku nebo v Izraeli. Probíhá několik dalších pilotů komerčního řešení v dalších zemích, například v Rumunsku či ve Spojených státech.

Existují i jiné alternativy. Společnost Globus například nabízí čtečky Scan & Go. Amazon ve Spojených státech ve svých obchodech testuje verifikaci zákazníka a jeho platbu pouze podle skenu dlaně a v podstatě mávnutím jeho ruky.