Čárový kód slaví 45 let. Dnes už bez něj skoro nenakoupíte | E15.cz

Ve Spojených státech se nachází 27 sídel pojmenovaných po legendárním antickém městě Troja. Jen jedno z nich, nevelký městys v Ohiu, se však zapsalo do historie maloobchodu. 26. června 1974 v osm hodin ráno byl na pokladně tamního supermarketu Marsh místo ručního namarkování ceny poprvé načten čárový kód výrobku. Ten systému sám předal informaci o druhu i ceně. Jednalo se o žvýkačky Wrigley’s v ceně 67 centů.

Tento kód byl téměř totožný, jak ho známe z drtivé většiny výrobků dnes. Jednalo se o systém rovnoběžných pruhů, v jejichž šířce i mezerách mezi nimi jsou zakódované informace o výrobku. Nastala revoluce, která samotný proces prodeje nejen zrychlila, ale především výrazně zlevnila.

Snaha o elektronizaci prodeje zboží nebyla nijak nová či náhlá. Maloobchodní řetězce si již dlouho stěžovaly, že náklady na pracovní síly často převyšují náklady za samotné prodávané zboží. V obchodě totiž nebylo třeba jen markovat na pokladně každou položku zvlášť, ale i opatřit cenovkou každý jednotlivý výrobek. To v případě stále se zvětšujících prodejen představovalo enormní zátěž.

Řešení přitom bylo již připravené. Samotný patent čárového kódu nese letopočet 1952. K praktickému zavedení ale tehdy nedošlo, protože chyběly dostupné čtečky. Čárové kódy tak své první uplatnění nalezly nikoli v prodejnách, ale v automobilovém průmyslu.

Ani v půlce sedmdesátých letech se systém masově nerozšířil. K tomu došlo až po sjednocení standardů a vylepšení čteček. V osmdesátých letech tak již bylo téměř nemožné uplatnit zboží bez kódu.

V roce 1979 se čárový kód dostal i do Československa. Aby státní podnik Čokoládovny mohl dál vyvážet do Velké Británie, přivezl zástupce továrny vzor kódu do tiskárny obalů, kde ho jednoduše přetiskli. První český výrobek opatřený kódem měl tak místo současného českého trojčíslí 859 britský prefix.

To ovšem nebránilo tomu, aby bylo Československo pověřeno přípravou norem pro čárové kódy pro celý východní blok. Plán však dopadl stejně, jako později průkopnický obchodní řetězec Marsh. Krachem.