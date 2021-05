Rohlík začne doručovat potraviny prostřednictvím AlzaBoxů | E15.cz

Pro Rohlík je spolupráce dalším krokem, jak mimo své Rohlik Pointy rozšířit místa k vyzvednutí nákupu. Alza zase maximalizuje využití kapacity již vybudovaných výdejních schránek. Po loňském spojení se Zásilkovnou je Rohlík dalším partnerem, který do AlzaBoxů začíná doručovat.

"Naši síť AlzaBoxů neustále rozšiřujeme a postupně ji otevíráme i dalším hráčům na trhu. Spojení s Rohlíkem nám dává velký smysl, sortiment obou e-shopů se vzájemně doplňuje a zákazník si může jednoduše vše vyzvednout na jednom místě," uvedl ředitel expanze Alzy Jan Moudřík. Podle něj nedává smysl, aby každý stavěl své výdejní boxy, a proto Alza volnou kapacitu nabízí partnerům.

Do schránek určených pro doručování objednávek z Rohlik.cz jsou umístěné coolboxy, které dokážou udržet potraviny dostatečně vychlazené až čtyři hodiny. Nakupující si tak touto cestou mohou nechat doručit i objednávky obsahující zboží vyžadující nepřetržitý chladící řetězec včetně mražených potravin. Nákup je potřeba z AlzaBoxu vyzvednout do tří hodin od doručení, v případě nevyzvednutí se zboží vrací zpět do skladu.

Dvě desítky AlzaBoxů se pro on-line supermarket otevřou v Praze, například v OC Stromovka, OC Palladium, v Galerii Myšák nebo u kina Cinestar na Smíchově. Tři z nich pak zákazníci najdou v Brně. Firmy nezapomněly ani na milovníky potravin mimo dvě největší města, proto bude možné nákupy z Rohlíku vyzvednout také v AlzaBoxech od Plzně až po Ostravu.

Alza měla na konci minulého roku 700 AlzaBoxů a jejich síť stále rozšiřuje. Do konce příštího roku jich chce mít 3000. Vlastní výdejní boxy Z-BOX provozuje i Zásilkovna, která jich má přes 500, nebo logistická společnost WeDo s více než stovkou samoobslužných výdejen.