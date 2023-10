Pepco po raketové expanzi zpomalí otevírání nových prodejen | e15.cz

Podle průzkumu společnosti ochabl zájem zákazníků ve střední Evropě o nákupy oblečení a vybavení do domácnosti zejména kvůli vysoké inflaci. Po inflačním šoku pro centrální Evropu na přelomu let 2022 a 2023 se ale například Češi a Poláci podle dat firmy Pepco k nákupu tohoto typu zboží pomalu vracejí. Částečné uzdravení středoevropského trhu si společnost slibuje od růstu reálných mezd v příštích dvou letech.

V Česku Pepco své prodejny směruje hlavně do retail parků, které jsou podle jednoho z partnerů skupiny nemovitostních fondů ZDR Investments Romana Latuskeho oblíbeným cílem pro rychlé nákupy za výhodnější ceny. „Aktuálně máme 16 lokalit, kde je Pepco naším nájemcem. V posledním roce u nás Pepco otevřelo tři nové obchody, konkrétně v Hradci Králové, Teplicích a v rakouském Voitsbergu,“ řekl pro e15. Předpokládá, že Pepco zůstane jedním z¨nejčastějších nájemců i v objektech zakoupenýchv budoucnu.

Pepco v číslech více než 28 milionů zákazníků měsíčně

přibližně 25 tisíc zaměstnanců v 17 zemích Evropy

kolem 3000 obchodů

přes 200 tisíc metrů čtverečních skladovacích prostor v Evropě

nejvíce poboček má Pepco v Polsku: 1252

počet poboček v Česku: 287

počet poboček na Slovensku: 146

Diskontní řetězec letos výrazně překonal svůj původní plán otevřít alespoň 550 nových obchodů, a to o více než sto poboček. Díky tomu podle informací skupiny vzrostly za čtvrté čtvrtletí tržby o 12,5 procenta na 1,44 miliardy eur, tedy na zhruba 35 miliard korun. „Vnímáme to jako oživení po velmi špatném výkonu akcií v posledních měsících a lepších než očekávaných údajích o tržbách ve čtvrtém čtvrtletí,“ řekl agentuře Reuters analytik společnosti Trigon DM Grzegorz Kujawski.

Dělat méně, abychom dosáhli více

Pepco ve středu uvedlo, že očekává zisk EBITDA (tedy před započtením úroků, daní a odpisů) zhruba 750 milionů eur, v přepočtu 18,5 miliardy korun. Polepšilo by si tak oproti loňskému výsledku 731 milionů eur. I tak je ale očekávání nižší, než vedení původně doufalo. Připisuje to hlavně podprůměrným tržbám, nižší hrubé marži a také zvyšujícím se nákladům spojeným s investicemi do nových poboček.

I přes propad akcií na burze za poslední rok o 27 procent ale skupina věří, že se během následujícího roku dokáže dostat na předcovidová čísla. „Musíme se znovu soustředit na dosažení rozvážnějšího růstu – dělat méně, abychom dosáhli více – s větším důrazem na zlepšení ziskovosti a generování hotovosti v našich zavedených obchodech,“ sdělil výkonný šéf skupiny Andy Bond.

Právě i během covidu zvolilo Pepco strategii expanze. Vedení totiž předpokládalo, že v době ekonomické recese bude zájem o zboží v diskontech stoupat. Tvrdé uzavření obchodů zejména ve východní Evropě ale zastavilo provoz více než poloviny poboček. Zisk skupiny Pepco v prvním pololetí 2020 klesl o 16 procent a ani po konci pandemie se okamžitě nevrátil do normálu. „Našimi hlavními zákazníky jsou maminky s dětmi, takže největším spouštěcím bodem normálnosti je návrat dětí do školy,“ vysvětloval v červnu 2020 Bond pro web Financial Times.

Historie diskontu Pepco sahá do roku 1999, kdy otevřel první pobočky v Polsku jako součást řetězce Brown & Jackson. Po příchodu jihoafrické investiční a holdingové společnosti Pepkor na polský trh v roce 2004 získal svůj současný název Pepco.

V Česku slaví Pepco deset let

Do Česka a na Slovensko vstoupil řetězec v roce 2013, do deseti let otevřelo Pepco v Česku 287 prodejen. Celkem skupina působí v devatenácti evropských státech, letos expandovala do Portugalska a Bosny a Hercegoviny. V květnu 2021 vstoupila Pepco Group na varšavskou burzu.

Součástí skupiny Pepco jsou také obchody Dealz nebo Poundland. Dealz v současnosti působí pouze v Polsku a v Irsku, nabízí zejména trvanlivé značkové potraviny, sladkosti, kosmetiku nebo domácí potřeby. Britský Poundland otevřel svou první pobočku v roce 1990 v nyní téměř osmdesátitisícovém městě Burton upon Trent. Od té doby expandoval na více než dalších 800 míst ve Spojeném království. V září tohoto roku se skupina Pepco dohodla s britským krachujícím řetězcem Wilco, že odkoupí až 71 prodejen a zahrne je do své sítě pod značkou Poundland.

V čele skupiny Pepco stojí výkonný ředitel Andy Bond a finanční ředitel Neil Galloway. Pepco Group je součástí jihoafrického holdingu Steinhoff International, který pohltil část skupiny Pepkor. Diskontní řetězec Pepco nadále zůstává jednou z nejsilnějších polských firem se sídlem v Poznani. Po celé Evropě zaměstnává přibližně 25 tisíc lidí.