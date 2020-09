Ministr Vojtěch vyvolal zájem sázkařů. Velké výhry si neodnesli | E15.cz

„Lidé to celkem hezky trefili. Měli jsme sázku, že Adam Vojtěch bude na začátku září ministrem, a většina lidí tipovala, že ano. A byla tu i druhá sázka, že bude ministrem i na konci roku. A většina lidí tipovala, že ne,“ uvedl mluvčí sázkové kanceláře Fortuna Petr Šrain. „Lidé sázeli spíše stokoruny až tisíce, nikdo z tipujících si tak neodnáší větší obnos,“ dodal.

Konkurenční Tipsport přijal na sázku, zda bude Adam Vojtěch ministrem zdravotnictví k 31. 12. 2020, tikety za 3,5 milionu korun. „Je to mezi sázkami na politiku poměrně vysoké číslo,“ hodnotí mluvčí společnosti Jiří Hadrava.

Ještě 14. září přitom byly Vojtěchovy šance na setrvání ve funkci pohledem bookmakerů solidní, kurz činil 1,25:1. Naopak na jeho odchod se dalo sázet s kurzem 3,48:1. Později se ale oba kurzy začaly přibližovat. Největší sázka činila v síti Tipsport 100 tisíc korun, sázkař ale v ministra věřil a o peníze přišel.

Společnost Chance přestala sázky na Vojtěchův osud ve funkci přijímat v neděli večer, protože už podle ní bylo příliš jasné, jak se situace vyvine. Celkem 400 tisíc korun vsadili lidé na to, že Vojtěch se ve funkci udrží, 300 tisíc vydali správně tipující sázkaři, kteří očekávali ministrův odchod do konce roku. I podle mluvčí Chance Markéty Světlíkové vzhledem k tomu, že se sází na politiky, jsou to spíše vyšší sumy.

Fortuna v průběhu roku přijímala i sázky, že ještě letos se ministrem zdravotnictví stane dosavadní vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. To se nyní potvrdilo, a výhru si tak vybere kolem tří set šťastlivců.