Roman Prymula se stal novým ministrem zdravotnictví | E15.cz

Dosavadní vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví chce podle svých slov především zlepšit komunikaci o nemoci covid-19 a stabilizovat situaci. Opatření musí být podle něj jasná a srozumitelná. „Jsme v situaci, kdy musíme zavést krizové řízení,“ řekl Babiš k tomu, proč si vybral právě Prymulu. Nový ministr by přitom mohl zásadně ovlivnit debatu o případném vyhlášení krizového nebo nouzového stavu, což zatím Vojtěch, Babiš i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) odmítali. Vzhledem k rychle šířící se nákaze to je však na místě, tvrdil Prymula o víkendu.

Babiš odmítl, že by Vojtěcha k rezignaci donutil, ministr se sám rozhodl v pátek skončit. Přes víkend se pak šéf kabinetu dohodl s Pražským hradem na nominaci nového ministra. Vojtěch uvedl ve svém pondělním projevu, že odchodem chce vytvořit prostor pro „nové řešení epidemie koronaviru, která nás bude dál provázet“. „Dělali jsme všechno pro to, abychom ochránili naše občany před nákazou a troufám si tvrdit, že jsme to v první vlně zvládli velmi dobře,“ řekl s tím, že se nemá za co stydět. Vojtěch je osmým ministrem, který opustil Babišovu vládu.

Babiš řekl, že byl Vojtěch dobrý spíše v koncepčním řízení, než krizovém. „Adam Vojtěch je slušný, poctivý a velmi pracovitý mladý muž. Přinesl do naší politiky slušnost. Bohužel v naší politice to byla i jeho nevýhoda, protože byl napadán ze všech stran,“ řekl Babiš, podle kterého se Vojtěch málo bránil.

Nový ministr zdravotnictví Prymula není na rezortu nováčkem. Byl jednou z nejvýraznějších tváří jarní vlny epidemie, kdy se jako Vojtěchův náměstek podílel na všech zásadních rozhodnutích. Podle politologa Daniela Kroupy si ho Babiš zvolil proto, že Prymula působí rozhodně a těší se autority u veřejnosti. „Na začátku pandemie z pozice náměstka pana ministra zcela zastínil,“ řekl Kroupa. Po odchodu Prymuly z ministerstva v květnu, mimo jiné proto, že nezískal bezpečnostní prověrku, pro něj vytvořil Babiš zvláštní post vládního zmocněnce.

Opoziční poslanci i někteří politologové se domnívají, že konec Vojtěcha souvisí s blížícími se krajskými a senátními volbami a klesajícími preferencemi ANO. „Již pár dní bylo jasné, že Andrej Babiš ztrácí půdu pod nohama, a volby se blíží. Babiš proto musel něco udělat,“ myslí si Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu.

Přestože některé opoziční strany dlouhodobě volaly po Vojtěchově rezignaci, z výběru jeho nástupce nejsou nadšené. „Je to člověk, který určitě zkušenosti má, ale já bych si představoval v tuto chvíli někoho, kdo má i schopnost dobré politické komunikace,“ řekl k Prymulovi šéf Starostů Vít Rakušan.

Za ideálního ministra ho nepovažuje ani šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Prymula se v posledních měsících neukázal jako zcela důvěryhodný, protože velmi často měnil názory. Připomeňme jeho výrok, že hranice zůstanou zavřené až dva roky, což se nakonec nestalo,“ řekla. Pekarová Adamová také poukázala na to, že má Prymula živnost v oboru výroby zdravotnických potřeb, což může být potenciálně střet zájmů.