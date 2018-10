Síť Pytloun Hotels se rozšiřuje z Liberce, otevřela první hotel na Václavském náměstí | E15.cz

Česká hotelová síť Pytloun Hotels otevřela svůj první hotel v Praze na Václavském náměstí. Čtyřhvězdičkový hotel sídlí v domě U Zlaté pšenice, kde od 90. let měla sídlo Česká spořitelna. Spodní dvě patra domu obsadil nábytkářský řetězec IKEA. Pytloun Boutique Hotel Prague obsadil třetí až sedmé podlaží. Pytloun Hotels expanduje do Prahy z Libereckého kraje. V současné době provozuje celkem sedm hotelů, z toho pět v Liberci.

Hotel má 56 pokojů a rekonstrukce stála přes 66 milionů Kč. Lákadlem mají být nadstandardně vybavené designové pokoje. „Hotel je prošpikován moderními technologiemi jako jsou bezklíčové otevírání pokojů nebo třeba intuitivní řízení pokoje, čímž se řadí mezi jedny z nejmodernějších hotelů v Evropě," uvedl majitel sítě Pytloun Hotels Lukáš Pytloun.

Dům U Zlaté pšenice je z roku 1926 a měl být původně obchodním domem, ale těsně před dokončením se vlastníci dohodli, že z něj udělají hotel Majestic. Po znárodnění zde byl až do roku 1992 hotel Družba. Ve stejném roce prošel kompletní rekonstrukcí a získala ho Česká spořitelna.

Další nový hotel má vyrůst i na protější straně Václavského náměstí. Na pozemku za secesním hotelem Evropa začaly práce na místě, kde by měla vzniknout jeho přístavba. O tom, jakou podobu by měla novostavba na dvoře památkově chráněného objektu mít, ale zatím není rozhodnuto. Investor ČTK sdělil, že stále počítá s tím, že by slavný hotel otevřel v podobě nutné pro dnešní potřeby hotelových hostů koncem roku 2020.

Praha s více než 35 tisíci pokoji představuje desátý největší hotelový trh Evropy. Loni poskytla více než 18 milionů pobytů přes noc.