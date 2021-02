Vidina ještě tučnějších zisků na robustním trhu s ojetými vozy v Česku čím dál více láká i automobilky. A to natolik, že už během několika příštích let chtějí prodávat více ojetin než nových vozů. Týká se to například Škody Auto nebo Toyoty, které zamýšlejí razantně zvýšit prodeje ojetin přes autorizovaná dealerství.