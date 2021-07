Skupina G20 podpořila společný postup proti nadnárodním firmám, uvalí na ně daň | E15.cz

Německý ministr financí Olaf Scholz řekl, že opatření o globální minimální dani ze zisku by mělo vstoupit v platnost co nejdříve. "Naším cílem je, aby dohoda vstoupila v platnost v roce 2023," uvedl. Poslední otevřené otázky se mají vyjasnit do letošního října, kdy se koná summit G20.

Celosvětové zdanění velkých nadnárodních firem alespoň 15 procenty ze zisku bývá označováno za mílový krok směrem k větší daňové spravedlnosti. Zatím jej schválilo 131 zemí. Tato minimální sazba by podle OECD mohla celosvětové daňové příjmy zvýšit o přibližně 150 miliard dolarů (3,3 bilionu Kč) ročně.

Evropská komise uvedla, že nová pravidla "vnesou spravedlnost a stabilitu do mezinárodního systému korporátních daní" a že díky nim největší společnosti budou platit daně všude tam, kde podnikají. "Globální minimální daň ve výši nejméně 15 procent pomůže omezit agresivní daňové plánování a zastavit soutěž o co nejnižší korporátní daně", uvedla také unijní exekutiva.

Změnu v globálním zdanění podpořili už začátkem června ministři financí skupiny nejvyspělejších zemí G7. Jde o první velkou úpravou globálních daňových pravidel za poslední generaci. Cílem je aktualizovat daňový systém tak, aby odpovídal digitálnímu věku. Hlavním požadavkem je, aby velké digitální firmy platily daně tam, kde podnikají, a ne tam, kde mají registrovány dceřiné společnosti.

Členové skupiny G20 také dnes varovali, že ekonomické zotavení po pandemii covidu-19 "může negativně ovlivnit zejména šíření nových variant koronaviru a odlišné tempo očkování". Vyzvali k rychlejší distribuci vakcín, ale žádné závazky v tomto ohledu neudělali.

Členy skupiny G20 jsou Argentina, Austrálie, USA, Kanada, Japonsko, Británie, Francie, Německo, Čína, Rusko, Indonésie, Indie, Itálie, Mexiko, JAR, Saúdská Arábie, Jižní Korea, Turecko a EU. Skupina představuje 80 procent světového hrubého domácího produktu a 75 procent globálního obchodu.

Nová pravidla pro globální daň ze zemí Evropské unie nepodpořily Irsko, Estonsko a Maďarsko, z mimoevropských států jde například o Keňu, Nigérii nebo Srí Lanku.