Slovenský investor má o Pietro Filipi stále zájem | E15.cz

„Náš zájem o vstup do Pietro Filipi a záchranu značky a sítě prodejen trvá. Momentálně čekáme na ustanovení insolvenčního správce, se kterým chceme pokračovat v jednání o podmínkách znovuotevření prodejen po skončení lockdownu,“ uvedla Jana Pecsérke Kubranská, jednatelka české společnosti Otto Berg a sesterské slovenské společnosti Ozeta.

Společnosti Pietro Filipi, kam spadá hlavně značka, a Pietro Filipi Stores, pod kterou spadají nájemní smlouvy a zaměstnanci, dluží spolu s Karou dohromady přes 720 milionů korun.

Mička v insolvenčním návrhu na Pietro Filipi sám reorganizaci nenavrhuje a nechává rozhodnutí na věřitelích. Jediným zajištěným věřitelem Pietro Filipi je Česká spořitelna s celkovou pohledávkou 47 milionů korun. Ta se k dalšímu postupu vyjadřovat nechce.

K věřitelům Pietro Filipi patří i slovenská Ozeta, která pro českou značku vyráběla a které Mička podle insolvenčního návrhu dluží zhruba 1,5 milionu korun.

Pokud by chtěl slovenský investor ještě vstoupit do hry, může se pokusit dohodnout na odkupu pohledávek ostatních velkých věřitelů, především banky. Ta je jediným zajištěným věřitelem. Pokud by poté získal většinu věřitelů, může prosadit reorganizaci.

„Je to jedna z možností,“ pouze uvedl Michal Mička.

Konkrétní nechce být ani slovenská strana. „Další kroky budou záviset od návrhu řešení ze strany správce a hlavních věřitelů, které by vedlo k co největšímu uspokojení jejich pohledávek,“ uvádí Jana Pecsérke Kubranská. Dodává ale, že jsou navzdory vysokým nákladům připraveni investovat do restartu prodejní sítě a do opětovného přijetí propuštěných zaměstnanců.

„Zachování sítě prodejen v co největším počtu je velmi důležité i pro věřitele Pietro Filipi. Bez existence prodejní sítě bude mít majetek, který se ocitl v konkurzu, minimální hodnotu,“ dodává Pecsérke Kubranská.

Zachování sítě prodejen nebude pro případného nového investora jednoduché. Pietro Filipi má nyní 21 obchodů, v řadě z nich už ale obdržel z obchodních center výpovědi. To je případ třinácti obchodů (včetně Kary) v obchodních centrech CPI Property Group. Jejich mluvčí Jakub Velen už dříve uvedl, že Mička má ještě šanci, kdyby vyšlo jednání s investorem.

Pro slovenskou společnost je podle Jany Pecsérke Kubranské Pietro Filipi zajímavá investice zejména proto, že jako převážně dámskou módu jej vnímají jako dobré doplnění ke své značce pánské módy Otto Berg. Ta má nyní v České republice jedenáct prodejen, na Slovensku dvacet dva.