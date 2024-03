Na šnecích si údajně pochutnávali již starověcí Římané, obvykle se ale spojují s francouzskou kuchyní, kde se jejich konzumace rozšířila v období stoleté války, zprvu u nejchudších vrstev. Vybranou „buržoazní“ pochoutkou se staly až v běhu století. V českých zemích pocházejí první zmínky o konzumaci šneků z šestnáctého století, o dvě stovky let později je také ve čtyřech receptech doporučuje ve své Domácí kuchařce slavná Magdalena Dobromila Rettigová. Jsou to šneci s kyselým křenem, nadívaní šneci, šneci s vinnou omáčkou a šnečí ocásky. S odkazem na dobovou literaturu dokládá konzumaci šneků i historik Martin Franc. „Z románu Otec Kondelík a ženich Vejvara od Ignáta Hermanna známe příhodu, jak jedna z postav láká na pohoštění v podobě nadívaných šneků. Ty pořizuje v lahůdkářství.“

Proč jsou šneci tolik oblíbení? Jejich maso má příjemnou konzistenci a chutná po bylinkách, kterými se šneci krmí. Vyjma lahodné chuti obsahují hodně bílkovin (až pětkrát více než hovězí maso) a minimum tuku.

V minulosti byli také spolu s dalšími studenokrevnými živočichy jako ryby a žáby vhodným postním jídlem. Díky tomu se postupem času stali typickým vánočním pokrmem.

Dnes ale nic nebrání tomu dopřát si je kdykoli v průběhu roku. „Česko patří mezi jedny z nejvýznamnějších exportérů šneků na světě a najdeme u nás několik farem, které jsou schopné dodávat šneky celoročně. Je proto škoda, že se s nimi v restauracích nepracuje více a – až na pár výjimek – se neprezentují hostům i v jiné podobě než v té tradiční, po burgundsku, tedy zapečené v ulitě s máslem. Například osmažené v trojobalu. Bylo by skvělé, kdyby s touto surovinou kuchaři pracovali častěji a kreativněji – třeba by je pak hosté začali vyhledávat i jindy než pouze o Vánocích,“ zamýšlí se Pavel Býček z restaurace The Eatery, která šneky do nabídky pravidelně zařazuje.