Kurýři Woltu, foodory a Boltu stávkují. Vadí jim výdělky i tlak algoritmů
- Kurýři Woltu, foodory a Bolt Food stávkují kvůli podle nich zhoršujícím se podmínkám a netransparentnímu odměňování.
- Kritizují jednostranné změny výdělků, rostoucí náklady i tlak algoritmů, přestože většinou pracují jako OSVČ.
- Platformy tvrdí, že žádné konkrétní požadavky nedostaly, hájí flexibilní model spolupráce a odkazují i na chystaná pravidla EU pro platformovou práci.
Kurýři rozvážkových služeb Wolt, foodora a Bolt Food budou dnes stávkovat a nebudou rozvážet objednávky. Svým protestem chtějí upozornit na podle nich se zhoršující pracovní podmínky u digitálních platforem. Není jasné, kolik kurýrů se do stávky zapojí. Zúčastnit se ale mají i kurýři na Slovensku. Rozvážkové společnosti sdělily, že od organizátorů žádné požadavky neobdržely a že se na ně mohou kurýři se svými připomínkami kdykoli obracet.
Organizátoři protestu kritizují především způsob, jakým platformy jednostranně mění výši výdělků, zatímco náklady kurýrů na provoz vozidel a povinné odvody rostou. Podle nich se před započtením nákladů výdělek kurýrů za hodinu pohybuje mezi 250 a 300 korunami.
Zároveň upozorňují na tlak algoritmů, které podle nich kurýrům diktují pracovní tempo podobně jako v zaměstnaneckém poměru, ačkoliv jsou převážně OSVČ. Požadují transparentní odměňování a zavedení mechanismu pro automatickou úpravu odměn podle rostoucích nákladů. Uvedené platformy v Česku denně doručí přibližně 50 tisíc až 70 tisíc objednávek.
Zástupci Woltu a foodory o ničem neví
Zástupci Woltu a foodory uvedli, že zatím žádné konkrétní žádosti od organizátorů protestu neobdrželi. Šéf české foodory Adam Kolesa sdělil, že průměrné výdělky kurýrů odpovídají mediánu hrubé mzdy v ČR. „Do konce měsíce adekvátně upravujeme sazby tak, aby reflektovaly aktuální ceny paliva,“ uvedl. Podle společností je pro většinu kurýrů rozvoz doplňkovou aktivitou, ne hlavním pracovním poměrem. U foodory podle Kolesy odpracuje kurýr v průměru 15 hodin za týden. Model spolupráce na živnostenský list je podle platforem mezi kurýry preferovaný, zajišťuje flexibilitu a možnost přivýdělku podle časových možností. Partnerští kurýři podle mluvčího Boltu Jana Huka mohou kdykoli zůstat tzv. offline, tedy se do rozvážení nezapojit.
Česko v současnosti zavádí do českého práva evropskou směrnici o platformové práci. Cílem je větší transparentnost algoritmů, přístup k informacím o fungování a lidský dohled nad nimi. „Považujeme za důležité, aby byla nastavena vyváženě – tak, aby přinesla větší transparentnost, a zároveň zachovala široce preferovanou flexibilitu této práce, která je pro tento typ spolupráce zásadní a cení si jí i partneři platforem,“ sdělil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.