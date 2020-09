Stravenkové firmy zvyšují limity plateb, na trh přichází karta LemonPay | E15.cz

„Stravné v Česku dostává včetně kantýn 1,7 milionů zaměstnanců. Z toho 1,3 milionu dostává stravenky. Trh má velikost zhruba pět milionů zaměstnanců, takže vidíme velký prostor pro růst,“ uvádí Petr Skoč, obchodní ředitel firmy Advanced Finances, která kartu LemonPay vydává.

Za ideálního klienta považuje firmu o velikosti 150 až 600 zaměstnanců, kde obvykle neexistuje obrovská byrokracie uvnitř společnosti a schvalování probíhá rychleji. Uzavřít smlouvu s velkou korporací, které už jsou všechny vesměs obsazené, může podle Skoče trvat i rok.

Vydavatel karty LemonPay oznámil svůj vstup na trh v červenci s cílem získat do konce roku 25 tisíc držitelů karet. „Cíl jsme si dali už na začátku roku. Kvůli covidu teď nedokážeme odhadnout, kolik se nám do konce roku povede uskutečnit implentací. Není optimální, když vás nepustí do firmy a nejste schopni proškolit zaměstnance,“ uvádí s tím, že několik klientů se už LemonPay podařilo získat a zároveň se účastní dalších výběrových řízení ve firmách.

Většina trhu je rozdělena mezi tři hlavní stravenkové společnosti. Společnost Edenred vydává stravenky Ticket, firma Sodexo stravenky Gastro Pass a společnost Up stravenky Chècque Déjeuner. Jejich byznys je založen na tom, že hlavní provizi platí za stravenky restaurace a doplňkovou i firmy.

„Restaurace musí platit provizi čtyři až sedm procent, v průměru je to 4,9 procenta. Firmy platí v průměru 0,9 procenta,“ uvádí Skoč, který dříve pracoval pro Edenred.

LemonPay sází na to, že u něj budou firmy platit jen paušální poplatek, odpadnou provize restauracím. Jako výhodu Skoč zdůrazňuje i to, že na jejich kartě není denní limit a prostředky po nějaké době nepropadají.

Limit na stravenkové kartě ale začaly letos zvedat i tradiční francouzské společnosti. „Limit na kartě Sodexo jsme zvyšovali na jaře během výjimečného stavu, kdy byla velká část restaurací zavřená. V dohledné době změny neplánujeme, ale situace na trhu se neustále vyvíjí,“ uvádí za společnost Sodexo Tereza Knírová. Denní limit pro platbu stravenkovou kartou nyní činí 800 korun.

„Stravovací karty Edenred Card mají limit pro jednu platbu pět set korun a maximální denní útratu dva tisíce korun,“ doplňuje Daniela Pedret, šéfka komunikace společnosti Edenred. Na dva tisíce korun zvedla společnost limit v srpnu a dál s ním nechce hýbat. Průměrná platba podle jejích údajů činí 140 korun.