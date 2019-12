DoDo přebírá závozy e-shopu Teska. To svou vlastní dopravu zrušilo | E15.cz

Maloobchodní řetězec Tesco zrušil svou dodávkovou flotilu pro rozvoz nákupů z e-shopu. Místo vlastních kurýrů spolupracuje s logistickým start-upem DoDo. Změna se týká nejen České republiky, ale i Slovenska. Pro službu DoDo je to rekordně velká zakázka.

„Se společností DoDo jsme se rozhodli spolupracovat na základě úspěšného pilotu. Naše partnerství znamená, že můžeme poskytovat více zákazníkům kvalitní doručovací službu,“ řekl mluvčí Teska Václav Koukolíček. Osud svých řidičů a dodávek řetězec nekomentoval. Podle informací z trhu dostali na výběr buď odchod s odstupným nebo přestup k DoDo.

„Spolupráce s řetězcem Tesco je pro nás zatím největší zakázkou v celé České republice. Je to dlouhodobý projekt, který od původního pilotu neustále rozšiřujeme a inovujeme,“ uvedl generální ředitel Dodo Michal Menšík. K finanční hodnotě kontraktu se žádná ze stran nevyjádřila.

Internetový obchod Tesco aktuálně pokrývá zhruba pět milionů potenciálních zákazníků. Ve spolupráci s DoDo řetězec nedávno rozšířil dovoz z e-shopu například do Českých Budějovic, Prostějova nebo Olomouce.

„V příštím roce chceme s našimi partnery rozvoz potravin rozšířit i do dalších měst České republiky a zároveň do dalších zemí, jako je Slovensko, Polsko a Maďarsko,“ dodal šéf DoDo Menšík. Jeho firma spolupracuje rovněž s restauračními řetězci KFC, Pizza Hut nebo Bageterie Boulevard. Pro některé klienty vozí všechny objednávky. Pro další dělá například jen část objednávek, která by se nezvládla rychle odbavit vlastními silami.

Kurýrní služba DoDo byla původně součástí skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka. V roce 2017 start-up koupila Menšíkova společnost Inveo. Letos se firma DoDo přesunula do nového venture-kapitálového fondu V-Sharp. Aktuálně má DoDo celkem 550 kurýrů a 350 dodávek.

Společnost Tesco spustila e-shop s potravinami v roce 2012 jako první nejen z řad řetězců, ale i internetových hráčů. Zvláště druzí jmenování ale začali nový trh rychle zaplňovat. Silnou pozici si v prodeji potravin on-line vybudovali e-shopy jako je Rohlík.cz či Košík.cz.