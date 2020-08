Tržnice Sapa má digi alternativu, která cílí i na obchodní řetězce | E15.cz

„Přes naši platformu nakupuje půl druhého tisíce firem a zhruba 150 jich prodává. Jsou to hlavně výrobci a velkoobchodní distributoři,“ přibližuje on-line tržiště Nulisec Lukáš Pham. Podnik založil se dvěma partnery, Sonny Nguyenem a Leem Do.

Jejich on-line tržiště loni zpracovalo objednávky v hodnotě čtyřicet až padesát miliónů korun při ztrátě necelých dvou milionů korun. Letos by měl být objem objednávek o deset až patnáct procent vyšší i proto, že koronavirová krize urychlila rozvoj on-line obchodování.

„Jelikož nás rozšiřování a akvizice uživatelů něco stojí, budeme se letos stále pohybovat v červených číslech, ale ztrátu z loňska bychom měli snížit alespoň na polovinu, tedy pod jeden milion korun,“ doplňuje za firmu Aleš Sekanina odpovědný za komunikaci.

„Hodně výrobců před pandemií koronaviru nepomýšlelo na objednávkový systém či marketing cílený na firmy. Říkali nám, že mají třeba šestnáct obchodních zástupců, kteří jezdí za zákazníky. Během pandemie ale jezdit přestali a museli najít jiný způsob obchodování. To nám hodně nahrálo do karet,“ uvádí Pham. Počet registrovaných obchodníků na Nulisecu rostl v poslední době až čtyřnásobně za měsíc. Do konce roku by jich mohlo být kolem 2400.

„Na začátku jsme například nabízeli jednu značku sušeného masa, která šla dobře na odbyt. Pak přicházeli zástupci dalších značek, že by u nás chtěli být také. Tak se to nabalovalo,“ popisuje Pham.

Vietnamce střídají Češi

Nulisec se původně zaměřoval na vietnamskou komunitu, ze které pocházejí všichni tři zakladatelé, i když se narodili v Česku. Sám Pham pobýval ve Vietnamu nejdéle čtrnáct dní, ale jeho rodiče jsou spolumajiteli Sapy, takže měl k byznysu odmala blízko.

Polovinu zákazníků Nulisecu dnes tvoří Češi. Jakmile on-line tržiště dosáhlo určité kritické velikosti, stalo se přitažlivější pro větší firmy. Zakladatelé chtějí přitáhnout i velké obchodní řetězce včetně drogistických. „Na tom právě pracujeme,“ říká spoluzakladatel Nulisecu.

„Rozšířili jsme portfolio, máme i ekologické značky, které třeba v řetězcích nejsou, takže je mohou nakupovat u nás,“ připomíná Pham. „Když přijdete do večerky, je tam cola, pivo, sladkosti, ale podíl vietnamských potravin je minimální. Chceme Vietnamcům ukázat, jak se mění nákupní chování v Česku,“ doplňuje.

Prostor pro růst vidí obrovský. Globální elektronický obchod zaměřený na firmy už ostatně několikanásobně překonává obraty on-line obchodu orientovaného na koncového zákazníka. V Česku to zatím bylo opačně.

Raketový vzestup

„Tržby e-commerce určené pro firmy, takzvané obchody B2B, porostou v nejbližších letech raketově a obratem násobně převýší on-line obchody pro koncového zákazníka. V letošním roce očekáváme, že obraty v B2B e-commerce (obchodní vztahy mezi společnostmi obchodujícími elektronickou cestou – pozn. red.) překonají ty pro koncového zákazníka. V USA jsou dnes už dokonce dvojnásobné,“ uvádí v upoutávce na letošní konferenci o e-commerce posunutou na podzim zakladatel společnosti Shopsys Petr Svoboda.

Nulisec přitom podle Phama nechce přímo konkurovat velkoobchodům Makro zaměřeným právě na malé prodejny, restaurace a hotely.

„Trh potřebuje zdigitalizovat a zefektivnit. Byli bychom rádi, kdyby si Makro řeklo, že přes nás může oslovit další zákazníky, třeba velkoobchody, proč se nenapojit na něco, co funguje. Stejně tak se Košík propojil s Kauflandem, i když to vlastně byla konkurence,“ vysvětluje s tím, že Nulisec vždy zůstane technologickou firmou.