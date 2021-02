Ukrajinci a Slováci skupují české firmy | E15.cz

V lednu v ČR zaniklo 1336 firem, což je o pět procent více než v lednu 2020. Zároveň vzniklo 2413 společností, o 11 procent méně než na začátku minulého roku. Zatímco z pohledu nově vzniklých společností šlo o nejslabší začátek roku za pět let, u statistiky počtu zaniklých firem to bylo nejvyšší lednové číslo od roku 1993. Vyplývá to z analýzy dat portálu www. informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.