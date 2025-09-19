Ukrajinský dravec s tisíci hotely a flotilou letadel jde proti Smartwings. Naráží na tuhý odpor
Český klient je v regionu relativně bohatý a stále častěji cestuje. Na peníze z rostoucího tuzemského trhu, kterému dominují zavedené cestovní kanceláře, si proto chtějí sáhnout i nová silná jména ze zahraničí. Po vzoru úspěšné expanze německého gigantu TUI se mezi nejsilnější pětku českého trhu chce prosadit i jedna z největších ukrajinských cestovek se sesterskou aerolinkou v zádech. Zatím však naráží na tuhý odpor konkurence.
Téměř sedm milionů klientů už obsloužila cestovka Join UP od svého vzniku v Kyjevě v roce 2010. Její postupnou expanzi na zahraniční trhy urychlil vpád ruských vojsk do země, Česko se tak letos v létě stalo devátou zemí, kde působí – vedle Litvy, Lotyšska, Estonska, Rumunska, Moldavska, Polska, Kazachstánu a Ukrajiny. Klienty láká do více než sedmi tisíc hotelů ve čtyřech desítkách tradičních destinací typu Egypt, Řecko či Turecko.
„Česká republika je pro nás jedním z nejperspektivnějších trhů a stejně jako v Polsku či Rumunsku i zde vidíme významný potenciál růstu,“ říká Olga Slezáková, ředitelka Join UP pro Česko a Slovensko. Od června, kdy začala hlavní letní sezona, zde firma obsloužila přes 3,5 tisíce klientů, tedy zhruba tisícovku měsíčně.
Firma se chce do tří let probojovat mezi desítku největších cestovek v Česku a odbavovat sto tisíc zákazníků ročně. Pro srovnání: na takovou metu v Česku míří i největší evropská cestovka TUI. V pětiletém horizontu se vidí v pětce nejsilnějších hráčů ovládající tuzemský trh, tedy po boku CK Fischer a Exim Tours ze skupiny Der Touristik, Čedoku či Blue Style – společností, které každoročně vypravují stovky tisíc klientů do zahraničí.
Cestovní kanceláře a „boj“ se Smartwings
„Hodnotíme tento plán realisticky. V Polsku nám trvalo pět let dostat se do top desítky a nyní usilujeme o top pět. Český trh vykazuje podobný potenciál,“ uvádí Slezáková. Úspěšně růst se Join UP daří také v Rumunsku, odkud pravidelně odlétá (nejen) k moři z dvanácti měst, a i díky spolupráci s více než tisícovkou tamních cestovek generuje tržby v řádu desítek milionů eur.
Aplikování v zahraničí úspěšného byznysmodelu v Česku ale zatím naráží na odpor zavedené místní konkurence. Join UP se opírá i o flotilu jedenácti Boeingů 737, které má v leasingu sesterská letecká společnost Sky UP, z nichž šest obsluhuje český trh. Tyto kapacity v letadlech nabízí Join UP konkurenčním cestovkám v Česku, což je běžná praxe. Ačkoliv je na trhu poptávka po vícero kapacitách než těch, které nabízí letecká společnost Smartwings Jiřího Šimáně a Romana Vika.
„Bohužel, místní cestovní kanceláře zatím spolupráci dmítly. Možná proto, aby zpomalily vstup nového konkurenta na trh. Výsledkem je, že místo spolupráce na zlepšení podmínek zůstávají závislé na hlavním charterovém dopravci (Smartwings, pozn. aut.). Ekonomicky přitom větší počet hráčů vede ke zdravějšímu trhu a nižším cenám,“ tvrdí Slezáková. „Naším cílem není ,porazit‘ Smartwings, ale doplnit trh tím, že podpoříme zdravou konkurenci, zajistíme transparentní a férové ceny a nabídneme klientům skutečnou alternativu,“ dodává.
Smartwings dlouhé roky těží ze silné pozice de facto jediného tuzemského dopravce, z níž vyjednává kontrakty s cestovními kancelářemi. „Z pohledu letecké společnosti, ať už Smartwings nebo obecně jakékoliv, je naprosto přirozené, že se snaží šponovat ceny co nejvýše. Pokud zdražení z našeho pohledu nereflektuje realitu, tak musíme myslet na naše klienty a hledat jiné partnery. Se Smartwings máme dobré zkušenosti, ale nechceme záviset na jediném dopravci,“ vysvětloval majitel Blue Style Imed Jeddai v rozhovoru pro e15, proč jeho cestovka navázala spolupráci s rumunským dopravcem HelloJets.
Spolupráci s ukrajinskými společnostmi se ale brání. „Různými extravagantními pokusy zkoušejí lovit klienty. Těch se neobávám, až se situace na Ukrajině uklidní, zaměří se opět na tamní klienty. Konkurence je samozřejmě zdravá. A Češi jsou nároční klienti – nutí cestovky zlepšovat se, tlačí na ně, aby nelhaly, nevytvářely falešné reklamy a podobně,“ tvrdí Jeddai.
Konečné slovo má nicméně zákazník, Join UP proto investuje desítky milionů korun do expanze v Česku, z toho až pětinu do marketingu a budování značky. Vedle spokojených klientů už stihla vytvořit i ty frustrované. Například v červenci musely dvě desítky Čechů namísto návratu domů zůstat na letišti v Larnace. Letecká společnost je totiž kvůli nejasnostem v systému nevpustila na palubu letadla, informovala CNN Prima News. Join UP se omluvila a klientům slíbila vyplatit kompenzace.
Peníze, které v Česku investuje, směřují hlavně do online kampaní nebo otevírání nových showroomů v největších městech. Investované prostředky mají přilákat pozornost k zájezdům, jejichž cena v režimu all inclusive obvykle začíná na jedenácti tisících. Kromě tradičních destinací typu Egypt či Turecko jsou v nabídce i zájezdy s odletem z Polska či Slovenska. V zimě mají přibýt další dvě linky do Egypta i nové lyžařské destinace.