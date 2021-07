Praha novou kampaní k očkování cílí na mladší ročníky | E15.cz

Nová informační kampaň týkající se očkování je podle společnosti DDB Prague, která ji vytvořila pro město zdarma, udělána přímo na míru Pražanům, jelikož využívá typicky pražských lokalit upravených do novotvarů, které souvisejí s koronavirovou pandemií. Odlehčenou formou, která je přizpůsobena mladší věkové skupině, dává na vizuálech známým pražským místům nové názvy, které s nadsázkou popisují, jak se pandemie podepsala na určitých lokalitách. Například Vinohrady se zde mění na „Virohrady“ kvůli proměnění vlivem pandemie. Národní třída se pak stává „Marodní třídou“ kvůli tomu, že byla v rámci posledního roku víceméně opuštěná.

Kampaň míří výhradně na mladší věkovou kategorii vzhledem k tomu, že se od začátku června může očkovat skupina ve věku od 16 do 29 let a v červenci následují i lidé ve věku 12+. Podle výzkumu STEM přitom tvoří právě lidé pod 30 let skupinu, která nemá tak velký zájem o očkování jako ostatní. V Praze má přitom první dávku téměř polovina obyvatel a pětina Pražanů je již naočkována i druhou dávkou, ve větší míře se ale jedná o lidi nad 30 let.

Současně s kampaní pražský magistrát rozvíjí i web ockovani.praha.eu, kde mohou Pražané hledat informace jak k samotnému očkování, tak k dezinformacím a různým hoaxům, které jsou šířeny na sociálních sítích a dalších platformách. Kampaň je opět vedena jako nízkonákladová, celkově by náklady neměly překročit 300 tisíc korun.