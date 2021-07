Z Čuprova Rohlíku je jednorožec. Získal dalších 100 milionů eur od investorů | E15.cz

„Nová investice ukazuje důvěru našich investorů v rychlý růst skupiny. Nyní jsme vnímáni jako evropská společnost, která je schopná rychle expandovat na velmi náročných západoevropských trzích. Nově získané financování nám pomáhá akcelerovat ještě rychleji, než jsme původně zamýšleli. A to především v oblasti vstupování na nové trhy i automatizace. Celkově dokážeme zrychlit tempo inovací, včetně náboru velkých talentů,“ říká Tomáš Čupr, zakladatel a šéf Rohlik Group.

Na novém financování se podílel především americko-britský fond Index Ventures, který se už podílel na předchozím investičním kole letos v březnu. Podíleli se na něm i další spolumajitelé Rohlíku. Mezi ty se řadí francouzský fond Quadrille Capital, tuzemská J&T Banka, česká investiční společnost Enern nebo takzvaný family office R2G. Ten spravuje peníze zakladatelů antivirového Avastu Eduarda Kučery a Pavla Baudiše nebo Oldřicha Šlemra, někdejšího spolumajitele České gumárenské společnosti.

„Společnost Rohlík, která je již na svém největším trhu zisková, zažívá silný růst v nových regionech a dosahuje lepších výsledků ve všech ukazatelích. Její jedinečný model, který spojuje pohodlí s kompletním sortimentem výrobků, od základního zboží až po vysoce kvalitní místní produkty, se ukazuje jako vítězný recept," komentuje partner společnosti Index Ventures, Jan Hammer.

Zájem investorů podle skupiny souvisí zejména s ambiciózními expanzivními plány. Poté, co Rohlik Group úspěšně expandovala do Maďarska a Rakouska, začne v červenci působit v Mnichově a v listopadu ve Frankfurtu. „Tyto získané finance by nám měly stačit na poměrně dlouhou dobu. Česko nám generuje zisk. Kontribuce českého Rohlíku do celé skupiny by letos měla být kolem 40 milionů eur. Pokud začne Maďarsko více přispívat, tak budeme mít možná až 50 milionů eur jen z existujícího byznysu. To zaplatí celé Rakousko a velkou část vstupu do Německa,“ uvedl Čupr ve velkém rozhovoru pro červencový magazín E15.

Expanze do dalších evropských zemí bude rychle následovat, a to už příští rok. Odráží to mimo jiné i trend zrychlujícího se přechodu k nákupu potravin online ze strany spotřebitelů. Rohlík se v blízké budoucnosti rozšíří do Rumunska, Itálie, Francie a Španělska, a to s jediným cílem – stát se předním evropským hráčem.

„Nová investice nám pomáhá pokračovat v inovacích i vyvíjet nové technologické nástroje, které urychlí vývoj potravinářského průmyslu a přinesou digitální revoluci. Cílem je ještě více rozšířit výběr pro naše zákazníky a zajišťovat jim potraviny, které mají rádi. To je možné díky dodávkám čerstvých potravin od místních zemědělců a řemeslníků v kvalitě, jakou si zákazník představuje a očekává,“ dodává Tomáš Čupr.

Už na jaře online prodejce získal od investorů 190 milionů eur (asi pět miliard korun). Firma uváděla, že jí finance pomohou k rychlejší expanzi na stávajících trzích, pro plánovaný vstup do Německa, ale i v pokračování investic do technologií a zlepšování služby.

Online supermarket Rohlik je součástí společnosti Velká pecka, ve které většinový podíl vlastní podnikatel Tomáš Čupr. Skupina byla založena v roce 2014, v loňském roce její tržby přesáhly 300 milionů eur, tedy přes 7,8 miliardy korun. Předloni přitom utržil „jen“ 4,2 miliardy korun. Aktuálně má e-shop už 750 tisíc zákazníků na třech evropských trzích.

