V době naší zimní večerní návštěvy venku usilovně prší, ale personál se nad naším docela promočeným oblečením nijak nepozastavuje a usazuje nás k připravenému stolu. Do degustačního restaurantu Levitate je potřeba objednat se předem, zejména proto, aby zdejší kuchaři měli potřebný čas se na vás důkladně připravit. Návštěvník nikdy přesně neví, co jej na menu v duchu asijsko-skandinávské fúze čeká. Vizuálně působivé, přitom však minimalisticky vyhlížející pokrmy tvoří výhradně lokální potraviny nejvyšší kvality a jejich delikátní opracování zabere často i celý den, jak nám v ambientním přítmí vysvětluje naše osobní obsluha.

Párování jídla je zde skutečně originální a podmanivé a každý večer maličko odlišné. Zdejší kreativitu oceňuje také michelinský gastroprůvodce, a to výmluvným přídomkem Creative Cuisine – mimochodem, v Levitate drží tento titul jako jediní u nás. Po přestěhování z původní adresy ve Štěpánské do Pařížské se šéfkuchař Christian Chu a kreativní manažer Miroslav Šole netají tím, že v nejbližší budoucnosti by rádi od slavného bedekru získali dvě hvězdy.

Obsluha trpělivě představuje každý z jednotlivých chodů, každou nuanci této „creative cuisine“, a objasňuje nám, že šéfkuchaře Chu často inspirují zážitky z dětství, které strávil v rodném Vietnamu. Ale netušíme, co jej dovedlo například k houbovému pokrmu servírovanému na mechu a kamenech s houbovou okrasou, ze kterého se po stole line efektní „lesní“ mrholení. Jednoznačně se však tento chod řadí k vrcholům naší návštěvy a na Instagramu stále sbírá zasloužené lajky.

Intimní gastronomická show v Levitate nese výmluvný název Culinary Sensory Performance a lze si ji vychutnat ve dvou degustačních menu – Mystery a Elite. Mystery menu představuje osmnáct chodů z více než stovky druhů surovin. Elite je dvanáctihodinová chuťová blaženost. „V Levitate se soustředíme na kompletní gastronomický zážitek. Chceme našim hostům dopřát jedinečné sezonní menu, které se inspiruje ročním obdobím v Česku a podtrhuje jeho krásu. Pro nový rozměr vymýšlíme každý den nové párování s pečlivě vybranými nápoji, aby si naši hosté mohli při každé příležitosti vychutnat neopakovatelný zážitek,“ shrnuje Miroslav Šole.

Špičkovou hostinu podtrhuje důvěrné prostředí v tlumených barvách, s výstavkou porcelánových a jiných artefaktů. Interiér má navozovat atmosféru skandinávské přírody a skvěle ladí s lokací restaurantu na konci Pařížské ulice, s nedostižným výhledem na Vltavu a letenský břeh. Celou tuto oblast navíc brzy čeká další proměna s přebudováním sousedního hotelu Intercontinental.