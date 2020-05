Monopol na pěstování českého léčebného konopí nejspíš padne | E15.cz

Novela ještě musí projít parlamentem. „Je to krok správným směrem, ale má zpoždění nejméně pět let,“ říká k tomu Tomáš Kubálek, předseda Asociace pěstitelů léčebného konopí a také jednatel firmy Czech Medical Herbs, která je jedním ze dvou dovozců léčebného konopí.

Na trhu působí ještě dovozce Canopy Growth Czech a jediný tuzemský pěstitel Elkoplast. Ten nyní konopí na základě veřejného tendru dodává přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který si soutěží zajišťuje garantované dodávky a ceny pro pacienty. Pokud ale začne novela platit, žádné tendry už se vypisovat nebudou. SÚKL bude pěstitele jen kontrolovat a trh bude fungovat samostatně.

Podle Kubálka se tak výrazně zostří konkurence. „Na zahraničním trhu s léčebným konopím došlo v posledních 18 měsících k turbulencím a ztrátě hodnoty akcií světových konopných firem o 50 až 95 procent,“ říká.

„Jistě skončí a zfúzuje řada především kanadských výrobců konopí. Existuje proto velký tlak na snižování ceny, což bohužel snižuje profitabilitu i počty potenciálních tuzemských pěstitelů,“ míní Kubálek.

Majitel firmy Elkoplast Ladislav Krajča se proto domnívá, že v Česku vzniknou jen jednotky pěstíren. „U léčebného konopí je navíc velice přísná regulace jak výrobní, tak pěstitelské technologie,“ vysvětluje Krajča.

Sám novelu rovněž vítá. Po dlouhém čekání mu totiž umožní dodávat nejen na tuzemský trh, ale i do zahraničí. „Máme kapacitu vyrábět i několikanásobně větší produkci,“ dodává.

Současní dovozci o pěstování v Česku zatím neuvažují. Trh sice každoročně roste, je ale pro ně stále malý na to, aby generoval smysluplné zisky.

„Zatímco v Česku se loni prodalo 17 kilogramů léčebného konopí, v Německu to bylo 6,5 tuny,“ porovnává trhy prodejní manažer Canopy Growth Zdeněk Satara, podle něhož konopí v tuzemském zdravotnictví zatím nemá dostatečně vybudovanou tradici. Letos by se podle odhadů tuzemským pacientům mělo dodat konopí za zhruba deset milionů korun.

Samotné licencování nových pěstitelů má navíc doprovázet administrativní náročnost. Schvalovací proces má se všemi potřebnými razítky zabrat zhruba celý rok, což kritizují i Piráti. V Poslanecké sněmovně se proto budou snažit prosadit takové změny v novele, aby licencování bylo co nejrychlejší.

„Zároveň požadujeme, aby firmy mohly do lékáren dodávat už hotové hromadně vyráběně produkty, jako jsou extrakty, tinktury a masti,“ uvedl na dotaz E15 pirátský poslanec Tomáš Vymazal. Takový extrakt by už podle něho nevyráběla individuálně lékárna, ale přímo dodavatel, od něhož by jej mohla i ve větším množství objednat.