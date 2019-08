Zájem o luxusní leteckou dopravu roste, Češi si připlácejí za první třídu i soukromá letadla | E15.cz

Češi si stále častěji dopřávají létání v byznys třídě nebo takzvané first class. „Zájem o tento typ letenek sílí, ale jen o jednotky procent ročně,“ uvádí Věra Janičinová, obchodní ředitelka letenek ve Student Agency. Cestující podle ní více zvažují výběr mezi ekonomickou a vyšší třídou a jsou více ochotni si připlatit na dálkových letech.

Kromě toho nejbohatší lidé mají větší zájem rovněž o lety privátním letadlem. „Když pominu skutečnost, že lidé v Česku prokazatelně bohatnou, je důvodem pro větší zájem zejména nesrovnatelné pohodlí,“ komentuje vývoj na trhu šéf a zakladatel letecké společnosti Aeropartner Richard Santus a dodává: „Aerolinky mívají nevhodně nastavené časy odletů, značná zpoždění, lety bývají překnihované a k tomu návaly v odbavovacích halách a podobně. Pro rodinu s dětmi doslova horor.“ Společnost Aeropartner se orientuje právě na privátní klientelu.

Ta má ovšem někdy i specifické požadavky jako je doprava mazlíčků, potenciálně nebezpečného zboží, sportovního vybavení či palubní občerstvení na zvláštní přání. „Kvalita občerstvení a způsob servírování při letu soukromým tryskáčem se bere jako samozřejmost, ale zajímavé je, že mnoha našim cestujícím stačí obyčejná nechlazená voda a nerušit,“ doplňuje Santus.

Podobný let ale vyjde na statisíce korun. Konkrétně zhruba dvouhodinový let na španělskou Menorku vyjde na 11 450 eur, což je v korunách téměř tři sta tisíc.



Růst bohatství se však neprojevuje jen na rostoucím zájmu o komfortní letecké cestování, ale rovněž o luxusní dovolenou, kterou obvykle sestavují specializované cestovní kanceláře podle konkrétních požadavků klientů. „Poptávek zájezdů na klíč, tzv ‚šitých na míru‘ přibývá,” říká Andrea Řezníčková, mluvčí internetové cestovní agentury Invia.cz.

A jak může podobný servis vypadat? Zajištění vstupenek na vyprodané finále Wimbledonu, soukromé prohlídky světových galerií, návštěva michelinských restaurací nebo vlastní komorník v hotelu. A k tomu pochopitelně odvoz na letiště limuzínou, kde se cestující odbaví v soukromém salónku a následně nasedne do letadla, kterého dopraví na ostrov v Indickém oceánu či Karibiku. Cena zájezdu ovšem není deset tisíc, ani sto tisíc, ale začíná na statisících.

Nejbohatším lidem už přitom nestačí jen luxusní hotely a lety nejvyšší třídou či soukromým letadlem, ale stále častěji vyhledávají výjimečné zážitky. „Jako luxus je vnímáno zažít nedostupné: večeře v Sixtinské kapli, golf na uzavřených zahraničních privátních hřištích za doprovodu světových golfistů nebo ve flightu se světovými miliardáři, či cesta na vyprodané finále Wimbledonu včetně setkání s tenisty,“ upozorňuje Robert Dvořák, managing director Exclusive Tours. Ta se zaměřuje na zajištění cest pro nejbohatší Čechy včetně miliardářů.

Zájem movité klientely je rovněž o soukromé prohlídky světových galerií jako je například pařížský Louvre nebo zařízení návštěvy michelinské restaurace. „Populární jsou výlety za vínem soukromým letadlem v malé skupině přátel nebo obchodních partnerů do oblastí Bordeaux nebo Champagne,“ uvádí Dvořák a dodává: „Za účasti špičkových someliérů dokážeme zařídit prohlídky jinak nedostupných prestižích vinařství.“

Požadavky a nároky nejbohatších lidí na trávení dovolené se však zvyšují na celém světě. „Nacházíme stále více lidí, kteří chtějí dobrodružství a životní zážitky, na které nikdy nezapomenou. Lidé posouvají hranice toho, kam cestovat, mnohem více, než před deseti lety,“ sdělil listu Evening Standard Anthony Lassman, spoluzakladatel Nota Bene Global zaměřující se na organizování cest pro ultrabohatou klientelu.

Luxusní hotely tak už nejsou pro světové miliardáře to hlavní. „Zájezdy na míru jako let tryskáčem z Kapského města do Antarktidy a outdoorové dobrodružství jsou rozhodujícími trendy pro letošní rok,“ sdělil Lassman.