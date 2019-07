Češi bohatnou. Poptávek na luxusní dovolenou v ceně bytu přibývá | E15.cz

Zajištění vstupenek na vyprodané finále Wimbledonu, soukromé prohlídky světových galerií, návštěva michelinských restaurací nebo vlastní komorník v hotelu. A k tomu pochopitelně odvoz na letiště limuzínou, kde se cestující odbaví v soukromém salonku a následně nasedne do letadla, které ho dopraví na ostrov v Indickém oceánu či Karibiku.

Vítejte ve světě, kde průměrná cena zájezdu není deset tisíc ani sto tisíc, ale téměř půl milionu korun. Obvykle takový zájezd v katalogu cestovní kanceláře nalézt nelze, ale sestaví ho na míru ve specializované cestovní kanceláři.

„Poptávek zájezdů na klíč takzvaně ‚šitých na míru‘ přibývá,“ říká mluvčí internetové cestovní agentury Invia.cz Andrea Řezníčková. Zájem se ostatně odráží i v poptávce po soukromých letech. „Když pominu skutečnost, že lidé v Česku prokazatelně bohatnou, je důvodem pro větší zájem zejména nesrovnatelné pohodlí,“ komentuje vývoj na trhu Richard Santus, šéf a zakladatel letecké společnosti Aeropartner, která se orientuje právě na privátní klientelu.

Soukromá večeře v Sixtinské kapli

Nejbohatší lidé už přitom nechtějí jen luxusní hotely a lety nejvyšší třídou či soukromým letadlem. Stále častěji vyhledávají výjimečné zážitky.

„Jako luxus je vnímáno zažít obvykle nedostupné: večeře v Sixtinské kapli, golf na uzavřených zahraničních privátních hřištích za doprovodu světových golfistů či ve flightu se světovými miliardáři nebo cesta na vyprodané finále Wimbledonu včetně setkání s tenisty,“ upozorňuje Robert Dvořák, výkonný ředitel Exclusive Tours, jež se zaměřuje na zajištění cest pro nejbohatší obyvatele Česka včetně miliardářů.

Zájem movité klientely je rovněž o soukromé prohlídky světových galerií, jako je například pařížský Louvre, nebo zařízení návštěvy michelinské restaurace.

„Populární jsou výlety za vínem soukromým letadlem v malé skupině přátel nebo obchodních partnerů do oblastí Bordeaux nebo Champagne,“ uvádí Dvořák. „Za účasti špičkových sommelierů dokážeme zařídit prohlídky jinak nedostupných prestižních vinařství,“ dodává.

Požadavky a nároky nejbohatších lidí na trávení dovolené se však zvyšují na celém světě. „Nacházíme stále více lidí, kteří chtějí dobrodružství a životní zážitky, na něž by měli nezapomenutelné vzpomínky,“ řekl listu Evening Standard Anthony Lassman, spoluzakladatel Nota Bene Global zaměřující se na organizování cest pro ultrabohatou klientelu. „Lidé posouvají hranice toho kam cestovat mnohem více než před deseti lety,“ míní.

Tryskáčem do Antarktidy

Luxusní hotely tak už nejsou pro světové miliardáře to hlavní. „Zájezdy na míru jako let tryskáčem z Kapského Města do Antarktidy a outdoorové dobrodružství jsou rozhodujícími trendy pro letošní rok,“ tvrdí Lassman.

Nároky světových boháčů jsou ještě vyšší než v Česku. „Klienti mi například volali ve čtyři ráno ze svého pařížského hotelu, abych zařídila pozdější odhlášení z hotelu. Telefonovali mi z Milána, abych změnila termín u kadeřníka, a z Hongkongu kvůli změně snídaně,“ popsala pro server Condé Nast Traveler Jody Bearová, která se zabývá zařizováním luxusních dovolených.

Dovolená na míru ovšem není pro každého. „Průměrná cena se pohybuje v řádu nižších stovek tisíc korun. Tou nejdražší byl pronájem ostrova v Indickém oceánu, za který klient zaplatil jednotky milionů korun,“ uvedl Jan Bezděk, mluvčí Fischer Group, do níž patří i značka Privileq, která se zaměřuje na movitější klientelu.

Zájezd za cenu bytu

V podobných sumách se pohybuje rovněž dovolená přes Exclusive Tours. „Dovolené, které připravujeme, se nejčastěji pohybují nad 350 tisíci korun, ale výjimkou nejsou ani ty v řádu milionů,“ uvádí Dvořák.

Nejdražší dovolená, kterou tato cestovní kancelář zařizovala, stála přes 480 tisíc eur (nyní více než 12 milionů korun). V podobné cenové relaci nabídla Exclusive Tour v minulosti například cestu do Los Angeles a Francouzské Polynésie privátním letadlem. Za tuto cenu se dá i nyní pořídit luxusní byt v Praze.

Potenciál trhu podle Dvořáka odpovídá počtu dolarových milionářů. Těch bylo v Česku v minulém roce podle dat poradenské firmy Capgemini 28 140. Mezi klientelu patří podle Dvořáka nejúspěšnější podnikatelé, právníci, lékaři, vrcholoví sportovci nebo umělci.

Milionové částky za dovolenou nejsou prý ničím mimořádným. „Cesta do Indického oceánu privátním letadlem bez mezipřistání se pohybuje mezi 160 tisíci až 200 tisíci eur,“ podotýká Dvořák. Pronájem luxusních jachet do deseti osob s posádkou pak podle něj vyjde na zhruba tři až pět milionů korun za týden.