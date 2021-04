Zoot spouští prodej potravinových doplňků | E15.cz

Mezi módu, bytové doplňky a kosmetiku nově společnost zařadila sekci Zdraví. Sekce je mířena především na ty zákazníky, kteří se chtějí starat o své zdraví, imunitu a tělo. V nabídce jsou stovky produktů se zaměřením na péči o pokožku, detox, hubnutí či stárnutí a únavu.

„Sekce Zdraví je dalším krokem v cestě, na které Zoot měníme v digitální lifestyle platformu,“ říká Milan Polák, majitel společnosti.

Nejedná se o masově nabízené zboží, ale o produkty ze specializovaných obchodů. Prémiové produkty v sekci Zdraví jsou řazeny do podkategorií podle zdravotní oblasti. Zájemci v této sekci naleznou především české značky s tradicí, produkty rodinných firem či manufaktur.

„Opravdu dbáme na to, aby produkty obsahovaly účinné přírodní složky bez chemie. V mnoha případech se jedná o ruční výrobu s pravidelnou kontrolou kvality,“ uvádí Polák.

On-line obchod Zoot začínal jako původní český on-line obchod s módou. V posledním roce se proměňuje v lifestylovou digitální platformu. Kromě oblečení a bytových doplňků začal prodávat i kosmetiku. Zároveň tvoří vlastní privátní značky a spojil se s módním e-shopem Different, který působí v osmi evropských zemích. Mezi jeho konkurenty na českém trhu patří například německý internetový obchod About you nebo Zalando, taktéž původem z Německa.