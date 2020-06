Do Zootu vstupuje zakladatel firmy Different Milan Polák | E15.cz

On-line prodejce módy Zoot prošel další změnou vlastnické struktury. Podíl ve společnosti Company New, která Zoot vlastní a která spadá do skupiny Natland, koupili Simona a Milan Polákovi, majitelé módní společnosti Different. Polák se také stává jejím šéfem a přebírání řízení Zootu od Lukáše Uhla.