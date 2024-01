Prodej chytrých telefonů nebo počítačů je pro české obchodníky zásadní a v tuzemských e-shopech je elektronika s přehledem nejsilnější druh zboží. Na tom vydělává ostravská společnost AT Computers, která prodejcům zboží dodává. Díky tomu v roce 2022 utržila 29,9 miliardy korun, což ji řadí mezi největší hráče v oboru.

Jen české e-shopy prodají ročně elektroniku za 40 miliard, dlouhodobě se podíl telefonů, počítačů a dalšího podobného zboží drží nad 20 procenty z celkových tržeb. Společnost AT Computers, kterou vlastní polská skupina AB zapsaná na varšavské burze, má vliv na významnou část tuzemského trhu. S tržbami pohybujícími se kolem třiceti miliard, kde se ustálily v letech 2021 a 2022, patří v oboru k nejvýznamnějším firmám.

„Potvrdili jsme dominantní postavení na česko-slovenském trhu,“ uvádí na závěr výroční zprávy za rok 2022, která byla zveřejněna v obchodním rejstříku, předseda představenstva společnosti Aleš Kilnar. Za nejsilnější kategorie označil chytré telefony, notebooky a osobní počítače. „Ve srovnání s loňským rokem (2021 – pozn. red.), kdy byl obrovský nárůst zařízení pro domácí kanceláře a distanční výuku, se struktura prodeje vrátila do předcovidové doby,“ popisuje Kilnar trend.

Mateřská společnost AB se na varšavské burze obchoduje za 73 zlotých za akcii, od svého vstupu v roce 2006 posílila o 250 procent. Stejně jako AT Computers i mateřská společnost na polském trhu prodává elektroniku maloobchodníkům, celkové tržby skupiny činily v roce 2023 v přepočtu zhruba 85 miliard korun.

Rok 2022 byl kvůli nastupující inflaci pro prodejce složitý, jak se před pár dny ukázalo na příkladu největšího českého online obchodu. E-shop Alza sídlící v pražských Holešovicích vykázal meziročně zhruba o tři miliardy nižší tržby a zároveň mu výrazně poklesl zisk z rekordních 2,5 miliardy korun na 654 milionů. Snížená poptávka zasáhla celý trh internetových obchodů, oproti roku 2021, který byl dosavadním vrcholem a Češi v jeho průběhu na internetu utratili 223 miliard, se loni tržby smrskly o 38 miliard.

Ostravského distributora se ale krize příliš nedotkla, tržby mu sice meziročně poklesly o 200 milionů, zisk se však před zdaněním naopak zvýšil ze 424 milionů na 485 milionů korun. Navzdory útlumu zájmu zákazníků se tak AT Computers daří minimálně co do zisku růst. Konkurencí je pro ni například společnost eD Systems s tržbami kolem deseti miliard korun a další velkoobchodníci, například společnost Conrad.