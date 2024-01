Obchod Alza v roce 2022 vykázal čistý zisk 654 milionů korun. Byl to výrazný pokles proti roku 2021, kdy zisk společnosti činil rekordních 2,5 miliardy korun. Čistý obrat se meziročně snížil ze 45,9 miliardy na 42,3 miliardy Kč. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin, na kterou dnes upozornil server Seznam Zprávy. Výsledek Alzy předloni ovlivnila hlavně vysoká inflace, ale také válka na Ukrajině.

"Již v prvních měsících roku 2022 bylo zřejmé, že rekordní obrat minulých let je historií a společnost musí okamžitě reagovat na změny, které rok 2022 přinesl," uvedl ve výroční zprávě předseda představenstva Aleš Zavoral. Firma se podle něj proto začala soustředit na snižování nákladů. Spustila několik nových služeb, ale pozastavila také například nábor nových zaměstnanců.

Alza mimo jiné rozšiřovala síť takzvaných AlzaBoxů, na konci roku 2022 jich bylo v Česku více než 1300. "Více než 40 procent objednávek zamířilo přímo do nich," podotkl Zavoral. Upozornil na to, že AlzaBoxy jsou otevřená platforma a doručují do nich i Česká pošta, DPD, Zásilkovna nebo We|Do.

"Vliv bezprecedentní inflace, se kterou se zákazníci museli potýkat, Alza omezila snížením cen v celkové hodnotě více než jedna miliarda korun, což se pak projevilo v nižší ziskovosti společnosti," uvedl Zavoral. Hranici jedné miliardy korun v tržbách překročilo 14 segmentů zboží. Byla to mimo jiné elektronika, hračky, sport, konzole a hry, ale také služby.

Alza vznikla v roce 1994. V současné době ji vlastní skupina investorů, kteří ji ovládají přes holdingovou společnost L.S. Investments Limited.