Armáda zaplatí miliardu za letiště, které nepotřebuje. Babiš věří v příliv Ázerbájdžánců
- Vláda schválila převod Letiště Karlovy Vary pod rezort obrany, investice do dráhy přesáhne miliardu.
- Armáda letiště nepotřebuje ani o něj nežádala, opozice vidí za převodem pomoc stranickým kolegům z ANO.
- Letiště loni odbavilo jen 338 letů, oproti rekordním 585 v roce 2024 jde o výrazný propad.
Výhodné řešení pro Karlovy Vary a kraj, avšak břemeno pro armádu, která se navíc potýká s nedostatkem peněz. Převod Letiště Karlovy Vary na ministerstvo obrany, jehož součástí bude více než miliardová investice do přistávací dráhy, schválila v pondělí vláda.
Vojsko přitom toto letiště nepotřebuje a nežádá ho z důvodu přijímání nebo přesouvání spojeneckých sil přes území Česka ani NATO. Projekt, na jehož bleskové uskutečnění tlačí premiér Andrej Babiš, kritizuje opozice. Podle ní chce Babiš pomoci stranickým kolegům se ztrátovým hospodařením vzdušného přístavu.
„Tento úkol armáda dostala a prostě ho zabezpečí. Je to rozhodnutí vlády na základě požadavků kraje,“ řekl e15 šéf rezortu obrany Jaromír Zůna (za SPD).
Na letišti bude smíšený civilní a vojenský provoz, armáda tam má od roku 2029 také provozovat leteckou záchrannou službu. „Budeme přebírat movitý i nemovitý majetek. V součinnosti s krajem také vybudujeme zázemí pro leteckou záchranku, které nám pak kraj předá do užívání,“ dodal ministr.
Investice za více než miliardu
Letiště je v posledních letech ve ztrátě. Kladných výsledků má začít dosahovat právě po významné investici do prodloužení a rozšíření přistávací dráhy. Podle nedávné studie společnosti KPMG si modernizace vyžádá 1,23 miliardy korun. A tuto částku uhradí rezort obrany.
Provozovatelů letiště však bude více. Zůstane krajská akciová společnost, která má zajišťovat komerční civilní lety. O vojenskou část se pak postará státní podnik LOM Praha.
Zastánci projektu argumentují tím, že podobný koncept, kdy letiště provozuje armáda, přesněji LOM, ale fungují tam i civilní spoje, je v Pardubicích. Jenže na tomto letišti působí pod hlavičkou LOM Centrum leteckého výcviku využívané širokou mezinárodní klientelou, které je vysoce ziskové. V Karlových Varech se nic takového neplánuje.
Převod letiště už schválili i krajští zastupitelé. „Budeme trvat na už dříve formulovaných podmínkách, jako je zachování civilního provozu, investice do přistávací dráhy, vybudování letecké záchranné služby a zachování provozu letištních hasičů,“ uvedl karlovarský hejtman Petr Kubis (ANO).
Vojsko spolu s LOM mají převzít letiště už letos. „Nastaví se základní rozhodnutí o působnosti, odpovědnosti a o majetkových vztazích mezi subjekty, které na letišti budou působit. Je toho poměrně hodně a musejí se vydefinovat otázky movitého, nemovitého majetku, provozu i financování a tak dál,“ doplnil Zůna. Zatím není jasné například to, zda bude kraj nadále spravovat odbavovací halu.
Pomoc stranickým kolegům
Podle bývalé šéfky rezortu obrany Jany Černochové (ODS) však nevychází převod letiště z reálných potřeb české armády ani NATO. „V době mého působení na ministerstvu obrany vojáci o převod Letiště Karlovy Vary neusilovali. Naopak dávalo smysl pracovat s Letištěm Plzeň-Líně, které je pro armádu podstatně logičtější: je v jejím majetku, počítá se tam s investicemi a má sloužit nejen jako letištní plocha, ale hlavně jako logistické zázemí pro podporu českých i spojeneckých jednotek,“ uvedla Černochová, která řídí sněmovní výbor pro bezpečnost.
Pro takzvanou Host Nation Support, tedy schopnost přijímat, ubytovat, zásobovat a přesouvat spojenecké síly přes české území, je karlovarské letiště podle poslankyně nevhodné. Kromě toho, že aliance o možnost využívat toto letiště nikdy nežádala, nepíše se o jeho rozvoji ani v aktualizované Koncepci výstavby Armády ČR.
Předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN) vidí za záměrem politické důvody. „Hejtman Karlovarského kraje i primátorka Karlových Varů jsou oba z hnutí ANO. Působí to jako snaha očistit si ruce, zbavit se odpovědnosti za dlouhodobě ztrátové letiště a uměle navýšit letošní výdaje na obranu,“ míní.
Rovněž Flek potvrdil, že armáda ani NATO převod letiště nikdy nepožadovaly. Odkupy strategické infrastruktury státem by podle něj měly vždy vycházet z jasných potřeb vojáků či spojenců. „Rozhodně by to neměla být pomoc stranickým kolegům,“ upozornil.
Příliv turistů z Ázerbájdžánu?
Prodloužení a rozšíření přistávací dráhy v Karlových Varech má umožnit provoz větších letadel nebo noční lety, má tedy napomoci vzniku nových přímých spojů ze vzdálenějších destinací, především ze Středního východu. Babiš se o převodu karlovarského letiště na rezort obrany poprvé zmínil při dubnové návštěvě Ázerbájdžánu.
„Mluvili jsme také o cestovním ruchu, protože Ázerbájdžánci a lidé ze Střední Asie mají Karlovy Vary rádi. Máme projekt, že bychom to dostali pod naše křídla,“ prohlásil premiér po jednání s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem. A slíbil, že jeho vláda karlovarskému regionu pomůže.
Nejvyhledávanější českou turistickou destinací byla v loňském roce Praha, a to u Čechů i u cizinců. Z krajů pak zahraniční turisté nejvíce cestovali právě do Karlovarského kraje. Tamní letiště však loni zaznamenalo pokles počtu odbavených letů. Bylo jich 338. To je výrazně méně oproti roku 2024, kdy bylo odbaveno rekordních 585 letů.