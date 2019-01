Vládní čtvrť za obchvat, nemocnici a kasárna. Hřibův návrh zaskočil premiéra i koaliční partnery | E15.cz

Takový obchod však zaskočil některé pražské radní, kteří jsou s Hřibem v koalici. „Opravdu si nejsem vědom, že bychom kdy na radě schválili handl, kterým Praha vymění stavbu nesmyslného úřednického ghetta za státní pomoc při stavbě okruhu,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) na Twitteru.

„Byl jsem překvapen, protože naši zástupci hlavního města, kteří šli na schůzku s Babišem, neměli žádný mandát pro takové vyjednávání. Schůzka měla být informační, nikoliv vyjednávací,“ dodal poté pro deník E15 Hlubuček.

Charakter schůzky nicméně podle něj změnil premiér, rada by prý v opačném případě primátorovy kroky předjednala. Hřib odmítl, že by byl v koalici nějaký rozpor a zopakoval, že k žádné definitivní dohodě nedošlo.

Vláda by Praze měla do dvou týdnů předat konkrétní nabídku. Babiš musí nyní zvážit požadavky hlavního města, které několikanásobně přesahují původní rozpočet plánů na vládní čtvrť.

Stát by podle Hřiba měl postavit v Letňanech kromě úřadů i nemocnici a byty. Zároveň by měl stát Praze předat zbývající budovy nemocnice Na Bulovce, kde by mohly vzniknout byty, a Karlínská kasárna, kam by se mohli přesunout magistrátní úředníci z pronajatého Škodova paláce.

Nejdůležitějším požadavkem zůstává dostavba okruhu. „Pan premiér to a priori neodmítnul, takže o tom budeme dále jednat,“ řekl primátor. Babiš pro Deník N uvedl, že jsou požadavky Prahy extrémní. „Budeme o tom uvažovat, ale podle mě tam tenhle požadavek nepatří,“ řekl listu Babiš o městském okruhu. Vládní čtvrť Letňany (mapa)Autor: E15

Hřib nyní žádá po Babišovi seznam budov, které se v centru Prahy uvolní. „Je to rozhodující pro to, abychom mohli posoudit, jaké dopady bude mít vyklizení a změna účelu těchto budov,“ uvedl.

„Vůbec nepřipouštíme variantu, že by se historické reprezentativní budovy v centru města staly atrakcí pro turisty a zmizel z nich každodenní život Pražanů,“ dodal šéf koaliční Prahy sobě Jan Čižinský.