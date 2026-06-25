Těžký úkol pro Zůnu. Má nabírat čtyři tisíce nových vojáků ročně. Nalákat je mají vyšší platy a byty
- Armáda v navrhované koncepci předpokládala dvoutisícové roční přírůstky, podle premiéra Babiše to však nestačí.
- Ministerstvo obrany chystá nové ubytovny a byty za 12 miliard korun.
- Základní vzdělání uchazečů o službu už není překážkou, vojsko nabízí odborná učiliště nebo středoškolské studium.
Armádní náboráři se budou příštích pět let pohybovat na hraně možností daných současným demografickým vývojem. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) e15 řekl, že ročně mají získávat tři tisíce nových vojáků z povolání a k nim ještě tisícovku příslušníků aktivní zálohy.
Zrychlení náboru dostal Zůna za úkol od premiéra Andreje Babiše. Pokud by se vojsku podařilo lákat tolik lidí, padly by všechny dosavadní rekordy. I ten z roku 2006, kdy vznikly plně profesionální ozbrojené síly a nastoupilo téměř 2300 rekrutů. Opozice míní, že splnit takové zadání bude velmi obtížné.
Pomohou náboru silné ročníky?
Podle novelizované a zatím stále neschválené Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2040 má být ve všech útvarech 32 tisíc vojáků. To je zhruba o šest tisíc více oproti současnosti. Každoročně je však zároveň nutné odškrtávat z tabulek nejméně tisícovku těch, kteří odcházejí do civilu například z důvodu vyššího věku nebo zhoršeného zdravotního stavu.
Dalších 5,5 tisíce uniformovaných mužů a žen má působit ve Vojenské policii, Vojenském zpravodajství a dalších složkách, které spadají pod ministerstvo. A počet takzvaných aktivních záložáků se má ze stávajících čtyř tisíc rozrůst ideálně na 15 tisíc.
Hlavního cíle, jímž je armáda o síle 32 tisíc vojáků, přitom nemá být dosaženo až na konci příští dekády, ale už v roce 2030. Umožnit to má Babišem požadované navýšení roční kvóty na tři tisícovky rekrutů. „Je to velmi vysoká ambice. Generální štáb byl při přípravě koncepce konzervativnější, navrhoval přes dva tisíce vojáků,“ řekl Zůna. „Už delší dobu se ale hovoří o tom, že podle nového plánovacího cyklu NATO budeme potřebovat celkem 37,5 tisíce vojáků, tedy včetně těch, které spadají pod ministerstvo,“ dodal.
Požadavek je na hraně potenciálu, který má skupina populace vhodná jako zdroj pro doplňování armády. „Jsme v pětiletém demografickém hrbu silnějších ročníků, a proto lze úkol splnit. Ale za podmínky, že budeme pro lidi důvěryhodní a dokážeme je zabezpečit z hlediska platových náležitostí, kvalitního bydlení a také kvalitních podmínek služby,“ upozornil Zůna.
Nyní dochází ke generační obměně vojáků. Končí ti, kteří nastoupili před dvaceti lety do tehdy profesionalizovaných ozbrojených sil. Generační výměna je patrná i z věkové struktury armády, která se začíná omlazovat.
Předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN) je přesvědčen, že tak vysoká náborová čísla se nebude dařit naplňovat. „Ale myslím si, že se jim budeme alespoň blížit. Je důležité otevřít ještě jednu věc, a to zvýšení kompetencí příslušníků aktivních záloh, aby se jejich schopnosti rozvíjely společně s vojáky z povolání,“ uvedl.
Přes padesát tisíc pro svobodníka
Kromě silnějších populačních ročníků spoléhá Zůna na zlepšení platových podmínek, které přinesla loňská novela zákona. „Svobodník má aktuálně více než 51 tisíc korun měsíčně hrubého. To znamená zvýšení o osm a půl tisíce. A praporčík bere přes 70 tisíc, což je nárůst o jedenáct tisíc,“ vyčíslil. Upravené paragrafy rovněž zvedly příplatek na bydlení i stabilizační příplatek.
Nalákat nováčky má také lepší a dostupnější bydlení. Do výstavby nebo modernizace ubytovacích kapacit v posádkách a také do nových bytů bude putovat 12 miliard korun. Ministerstvo už uzavřelo dohody s více než deseti městy, s nimiž nové bytové jednotky postaví. Zůstanou v majetku rezortu obrany.
Vojsko zároveň spouští novou kampaň, která má oslovit lidi se základním vzděláním. I to umožňují nová pravidla. Tito adepti mají nárok na dvouletou smlouvu a hodnost svobodníka.
A v případě, že se osvědčí, budou si moci doplnit kvalifikaci na odborných učilištích nebo dokončit středoškolské vzdělání s maturitou. To jim otevře dveře k dalšímu kariérnímu postupu.