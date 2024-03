„S ohledem na plány armády je to dnešní rozhodnutí klíčové, protože to vyklizení je základní. To dlužné nájemné a bezdůvodné obohacení už je 'jenom' finanční plnění,“ řekl právní zástupce ministerstva Václav Cihla. Pokud by PlaneStation nesplnil dvouměsíční lhůtu na vyklizení, tak ministerstvo může podat návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo na nařízení exekuce. Je na to připraveno.

PlaneStation Pilsen s.r.o. si letiště od státu pronajala v roce 2000 na 50 let s opcí na dalších 50 let. Ministerstvo obrany mu ale v únoru 2012 nájemní smlouvu vypovědělo kvůli neplacení nájmu od února 2010. V roce 2013 pak ministerstvo podalo žalobu na vyklizení areálu, která se nynyí projednávala. „Výpověď z nájmu považujeme za platnou, nájem skončil v roce 2012,“ uvedl dnes předseda senátu Jiří Levý.

Firma PlaneStation přestala v roce 2010 hradit nájem kvůli tomu, že nemůže letiště plně využívat. Dlouhodobě argumentuje tím, že jí ministerstvo předložilo nepravdivé parametry přistávací a vzletové dráhy letiště, a proto tam nemohou přistávat a startovat větší dopravní letadla. Proto požadovala slevu na nájemném a úpravu nájemní smlouvy, což ministerstvo odmítlo.

„Čekal jsem, že to bude tak 50 na 50. Rozumím, k čemu se přiklonil odvolací soud. Teď počkáme na vyhotovení rozsudku v písemné formě a následně budeme podávat dovolání. A mezitím budeme informovat naše podnájemce o krocích, které budeme dále podnikat,“ řekl jednatel firmy PlaneStation Petr Kutný. Podnájemců na letišti, od nichž firma stále inkasuje nájem, je podle něj 60 až 70. Jedná se například o aviatické školy, piloty, logistické a dopravní firmy, opraváře vozidel a kovovýrobu.

Ministerstvo vede s firmou PlaneStation ještě dva spory. První o dlužném nájmu za roky 2010 až 2012, který převyšuje bez úroků z prodlení 44 milionů korun. Po verdiktu Okresního soud Plzeň-sever z loňského září a odvolání firmy ho opět bude projednávat krajský soud. Další spor o údajné neoprávněné obohacení za nezaplacené nájmy od roku 2013 do současnosti je stále u okresního soudu. Roční nájemné bylo v původní smlouvě stanovené na více než deset milionů korun ročně, ale navyšovalo se, například o inflaci.

Dovolání podle Levého nemá odkladný účinek. „Ale firma může požádat Nejvyšší soud o odklad vykonatelnosti, současně s dovoláním, a to (rozhodnutí) je pak na Nejvyšším soudu,“ uvedl. O odklad vykonatelnosti firma požádá.