Česká technologická firma LPP zvítězila v prestižní soutěži NATO
- Tuzemský zbrojařský podnik vyrábí například drony řízené AI.
- Uspěl v pravidelné alianční soutěži inovátorů, porazil více než šest desítek firem ze států NATO.
- Podobnou technologii dosud západní konkurenční společnosti nemají.
Technologický LPP Holding podnikající v obranném průmyslu získal první místo v soutěži NATO Innovation Challenge pořádanou NATO ACT (Velitelství spojeneckých sil pro transformaci v Norfolku, USA).
V rámci této pravidelně pořádané soutěže největších aliančních inovátorů LPP Holding uspěl v konkurenci více než šesti desítek firem z členských států napříč NATO.
„Cílem této více kolové soutěže bylo vybrat nejlepší existující technologii, nikoliv jen záměr a prototyp, na posílení obranných schopností aliance,“ zdůraznila Martina Tauberová z LPP Holdingu.
Řešení, které LPP dlouhodobě nabízí díky vlastnímu vývoji na všech platformách, jsou schopné odolávat zarušení a na rozdíl od konvenčních systémů je možné nasadit je ve větším počtu.
Zcela nová technologie
„Česká firma tak disponuje zcela novou a ve světe ojedinělou technologii, kterou žádná z firem z členských států NATO nenabízí a nedisponuje. Vítězství v této prestižní soutěž je toho důkazem,“ dodala Tauberová z LPP Holdingu.
Podle Tauberové jde o reakci NATO na současné zhoršování mezinárodní bezpečnostní situace nejenom v Evropě, s nutností najít dostupné a fungující technologie, které tyto hrozby budou eliminovat, ale které jsou dostupné ihned.
NATO ACT je jedno ze dvou strategických velitelství NATO, které je odpovědné za rozvoj budoucích schopností Aliance a je předním aktérem implementace nových technologií do struktur NATO.
Činnosti ACT se zaměřuje na dlouhodobý výhled budoucího bojiště, výzkumem a integrací nových technologií. Založeno bylo již v roce 2003.
LPP zpětinásobil zisk
LPP Holding a.s. je uskupení českých společností sdružující odborné znalosti z oblastí vývoje, výroby a integrace v rámci vojenského i civilního sektoru. Společnosti holdingu jsou aktivní především v odvětvích jako je letectví, pozemní systémy, umělá inteligence a strojírenství.
LPP Holding s výrobním závodem v Pardubicích minulý rok dosáhl zisku po zdanění 446 milionů korun. Výsledek představuje téměř pětinásobek zisku roku 2024, kdy činil 95 milionů korun. Tržby za prodej výrobků a služeb se meziročně zvýšily o 74 procent na 1,02 miliardy korun, tržby za prodej zboží o 119 procent na 947 milionů korun, plyne ze srpnové výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.
Letos v březnu vypukl v areálu společnosti požár, který poničil výrobní halu a způsobil škody za stovky milionů korun. Policie případ vyšetřuje jako teroristický útok, v této souvislosti již bylo zadrženo 11 lidí.