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Česká technologická firma LPP zvítězila v prestižní soutěži NATO

LPP Holding patří mezi přední české zbrojařské podniky, mimo jiné se zabývá výrobou dronů.

LPP Holding patří mezi přední české zbrojařské podniky, mimo jiné se zabývá výrobou dronů. Zdroj: LPP

Pavel Otto
Pavel Otto
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  • Tuzemský zbrojařský podnik vyrábí například drony řízené AI.
  • Uspěl v pravidelné alianční soutěži inovátorů, porazil více než šest desítek firem ze států NATO.
  • Podobnou technologii dosud západní konkurenční společnosti nemají.

Technologický LPP Holding podnikající v obranném průmyslu získal první místo v soutěži NATO Innovation Challenge pořádanou NATO ACT (Velitelství spojeneckých sil pro transformaci v Norfolku, USA).

V rámci této pravidelně pořádané soutěže největších aliančních inovátorů LPP Holding uspěl v konkurenci více než šesti desítek firem z členských států napříč NATO.

„Cílem této více kolové soutěže bylo vybrat nejlepší existující technologii, nikoliv jen záměr a prototyp, na posílení obranných schopností aliance,“ zdůraznila Martina Tauberová z LPP Holdingu.

Řešení, které LPP dlouhodobě nabízí díky vlastnímu vývoji na všech platformách, jsou schopné odolávat zarušení a na rozdíl od konvenčních systémů je možné nasadit je ve větším počtu.

Zcela nová technologie

„Česká firma tak disponuje zcela novou a ve světe ojedinělou technologii, kterou žádná z firem z členských států NATO nenabízí a nedisponuje. Vítězství v této prestižní soutěž je toho důkazem,“ dodala Tauberová z LPP Holdingu.


Podle Tauberové jde o reakci NATO na současné zhoršování mezinárodní bezpečnostní situace nejenom v Evropě, s nutností najít dostupné a fungující technologie, které tyto hrozby budou eliminovat, ale které jsou dostupné ihned.

NATO ACT je jedno ze dvou strategických velitelství NATO, které je odpovědné za rozvoj budoucích schopností Aliance a je předním aktérem implementace nových technologií do struktur NATO.

Činnosti ACT se zaměřuje na dlouhodobý výhled budoucího bojiště, výzkumem a integrací nových technologií. Založeno bylo již v roce 2003.

LPP zpětinásobil zisk

LPP Holding a.s. je uskupení českých společností sdružující odborné znalosti z oblastí vývoje, výroby a integrace v rámci vojenského i civilního sektoru. Společnosti holdingu jsou aktivní především v odvětvích jako je letectví, pozemní systémy, umělá inteligence a strojírenství.

LPP Holding s výrobním závodem v Pardubicích minulý rok dosáhl zisku po zdanění 446 milionů korun. Výsledek představuje téměř pětinásobek zisku roku 2024, kdy činil 95 milionů korun. Tržby za prodej výrobků a služeb se meziročně zvýšily o 74 procent na 1,02 miliardy korun, tržby za prodej zboží o 119 procent na 947 milionů korun, plyne ze srpnové výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.

Letos v březnu vypukl v areálu společnosti požár, který poničil výrobní halu a způsobil škody za stovky milionů korun. Policie případ vyšetřuje jako teroristický útok, v této souvislosti již bylo zadrženo 11 lidí.

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