Technologie LPP obstály v boji na Ukrajině. Firma chce být evropským lídrem
„Nikdo ještě nedosáhl toho, aby drony pilotované AI úspěšně použil v reálném válečném konfliktu. Byli jsme nejrychlejší,“ říká Radim Petráš, spolumajitel technologického LPP Holdingu zaměřeného na obranu a bezpečnost. Firmy skupiny vyvíjejí avioniku, elektroniku pro obrněná vozidla a v poslední době se výrazně orientují také na systémy založené na umělé inteligenci.
Novinkou v produkci LLP jsou autonomní drony, které jste představili na letošním veletrhu IDET. Jaký je jejich přínos na moderním bojišti?
Od začátku minulého roku jsme se soustředili na vývoj dronů pilotovaných umělou inteligencí. Drony s autonomní vizuální navigací na bázi AI vyvíjejí i jiné firmy, některé tvrdí, že je mají hotové. Nikdo ale ještě nedosáhl toho, aby je úspěšně použil v reálném válečném konfliktu. Byli jsme nejrychlejší. To je ten zásadní rozdíl, naše technologie prošla ověřením v těch nejnáročnějších podmínkách skutečného boje na Ukrajině. To nás posouvá z roviny vývojářů do pozice dodavatele prověřených a efektivních obranných technologií.
Mnohé projekty LPP se podílejí na zvyšování obranyschopnosti České republiky. Které patří mezi ty klíčové?
Naší strategií je nabízet komplexní řešení pro zvyšování bezpečnosti. České armádě LPP dodává nejen drony, ale i radary a radiokomunikační zařízení prostřednictvím své společnosti T‑CZ. Díky nim například mohly americké vrtulníky Venom a Viper vstoupit do plného provozu v Česku. Ve spolupráci s jihokorejskou firmou Mopiens holding zmodernizoval všechna tuzemská vojenská letiště pomocí přístrojů pro přesné přiblížení. Naše expertiza se však neomezuje jen na letectví. Významným milníkem byla kooperace na projektu modernizace tanku T-72 a následně integrace bojového informačního systému do obrněných transportérů Pandur II, který ale může být použit v jakémkoliv jiném vozidle. To rozšířilo naše výrobní portfolio o elektroniku pozemních systémů.
Radim Petráš
Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT buduje od roku 2019 spolu s Jiřím Saurem L. P. P. holding, který dnes tvoří více než desítka podniků. Jedním z milníků skupiny byl vstup do firmy Quantasoft zaměřené na vývoj a výrobu systémů založených na biometrii a inteligentní videoanalýze pomocí umělé inteligence, neuronových sítí a strojového učení.
Jakou roli v produkci LPP hraje umělá inteligence, která se zdá být páteří vašich moderních systémů?
Umělá inteligence je propojujícím prvkem a základem našich nejpokročilejších systémů. Začali jsme vyvíjet automatizované systémy pro podporu rozhodování, které využívají prvky neuronových sítí, strojového učení a rozšířené reality. Zní to velmi technicky, ale v praxi to znamená, že vyvíjíme například virtuální situační přehled na bojišti nebo učíme bezpilotní pozemní vozítka pohybovat se v terénu a reagovat na změny kolem sebe zcela autonomně. Akvizicí firmy Quantasoft jsme s AI vstoupili i do civilního sektoru, kde umělou inteligenci používáme pro automatické rozeznání obličejů, identifikaci podezřelého chování či pro detekci zbraní.
Vnímáte tedy silné propojení mezi technologiemi vyvinutými pro armádu a jejich potenciálem pro civilní bezpečnost?
Ano, toto propojení je naprosto zásadní a tvoří jeden z pilířů naší strategie. Civilní a vojenský svět se dnes technologicky propojuje a my působíme přesně na tomto rozhraní. Princip je jednoduchý: to, co se osvědčí a funguje v extrémních armádních podmínkách, má obrovský potenciál pro zvyšování bezpečnosti v civilním sektoru. Technologie vyvinuté pro obranu musejí být maximálně spolehlivé a odolné, což je vlastnost, která je vysoce ceněná i mimo armádu. Ty námi vyvíjené nacházejí uplatnění i při podpoře rozhodování v krizových situacích, v prediktivní diagnostice kritické infrastruktury nebo při ochraně měst a velkých areálů.
Jak jste se z původního zaměření na letectví propracovali až k high‑tech řešením?
Naše společnost byla založena v roce 1993 pod názvem Letecké přístroje Praha a navazovala na tradici československého leteckého průmyslu. Naše přístroje byly součástí letounů jako L-410, L-39 Albatros i jejich následovníků L-159. Postupný přechod od specializovaného výrobce avioniky k systémovému integrátorovi byl strategickým rozhodnutím. Právě projekty pro pozemní síly, jako byla zmíněná modernizace tanků a transportérů, nám otevřely cestu k integraci komplexních elektronických systémů. Vznik holdingu LPP a cílené akvizice firem jako T‑CZ nebo Quantasoft byly logickým krokem, jak tyto schopnosti konsolidovat a zaměřit se na obory s největším potenciálem, kterými jsou dnes jednoznačně umělá inteligence a autonomní systémy.