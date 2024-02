Musíme být víc soběstační ve výrobě i vývoji armádní techniky, říká spolumajitel LPP Holding

LPP o sobě hovoří jako o technologické firmě. Co to v praxi znamená?

Specializujeme se na komplexní řešení a integraci, tedy na vlastní hardware i software, aby daný systém jako celek bezchybně fungoval. Do výzkumu a vývoje investujeme veškeré finanční prostředky, které vyděláme. Ve skupině LPP v současnosti zaměstnáváme přes stovku vývojářů.

Jako o technologické firmě o sobě hovoříme i proto, že do většiny výrobků už ve větší nebo menší míře vždy integrujeme umělou inteligenci. Důvodem není jen to, že se nesmírně rychle dostala do popředí. Dostupný začal být i hardware, na němž neuronové sítě běží.

Jak přesně využíváte umělou inteligenci?

Velkým trendem je sběr dat a jejich co nejrychlejší vyhodnocení a využití v reálném čase. Všechny letecké a pozemní prostředky mají stále více senzorů, jejichž vytěžování a fúze by mohly obstarávat systémy postavené na umělé inteligenci (AI). To je nyní velké téma. Vyhodnocovat tak velké objemy dat už lidský mozek ani klasické algoritmy v krátkém čase neumějí, proto se musejí spoléhat na AI. To je cesta, kterou směřujeme.

Chceme poskytovat nejen létající nebo pozemní stroje, ale i řídicí platformy. Ty zahrnují jak samotné plánování, provoz a maximální využití získaných dat, tak opravy a dlouhodobou údržbu včetně diagnostiky.