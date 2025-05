Nesmírně rychlý vývoj stále dokonalejších bezpilotních prostředků, jehož motorem je válka na Ukrajině , vstoupil do další fáze. Česká technologická firma LPP Holding si vyzkoušela přímo v bojových podmínkách létající drony, které už nemusí navádět na cíl operátor. Člověka plně nahrazuje speciálně vyvinutá a vytrénovaná umělá inteligence. Přestože společnost nabízí nejen vzdušné, ale i pozemní drony a také vlastní munici, především softwarovým řešením dokázala předběhnout konkurenci.

Unikátní zbraně, jejichž jádrem je AI, se už několik měsíců osvědčují ukrajinské armádě. LPP je proto začala sériově vyrábět. Podle spolumajitele podniku Radima Petráše nemají tyto elektronické stroje ve světě obdoby. „Drony s autonomní vizuální navigací na bázi AI samozřejmě vyvíjejí i jiné firmy. Některé tvrdí, že je mají hotové. Nikdo ale ještě nedosáhl toho, aby je úspěšně použil v reálném nasazení. Byli jsme nejrychlejší,“ říká pro e15 Petráš.

Odolné vůči rušičkám

Hlavní předností nových českých dronů je odolnost vůči nepřátelským rušičkám. Právě v této oblasti Rusko vyniká. Bezpilotní letouny ovládané AI ale nepřijímají ani nevysílají žádné signály. „Proletí kompletně zarušeným prostředím a žádné elektromagnetické prostředky je neohrozí. Naše drony na Ukrajině plní útočné mise,“ dodává Petráš.

Podle výkonného ředitele Aspen Institute Central Europe Jakuba Landovského prokázaly bezpilotní letouny na Ukrajině svou nepostradatelnost. „Jejich slabinou je komunikace s operátorem, kterou lze eliminovat buď zabezpečením obtížně rušitelného spojení – například prostřednictvím optického vlákna –, nebo úplnou autonomií dronů,“ potvrzuje Landovský vhodnost využití AI.

Přináší to však problém typický pro všechny samořiditelné smrtící systémy. „Tím je vyloučení lidského prvku z rozhodovacího procesu. Plně autonomní dron může v prostoru operací zasáhnout vlastní síly nebo civilisty a není možné jej odvolat,“ upozorňuje bývalý český velvyslanec při NATO.

Přesto je nutnost obstát před ruskými prostředky elektronického boje aktuálně klíčová, a to nejen na Ukrajině. Obranou proti rušení různých signálů včetně GPS se například zabývá investiční fond Presto Tech Horizons na podporu startupů, který loni založila zbrojařská skupina CSG Michala Strnada spolu s kapitálovou společností Presto Ventures.

Podle odborníků je to výzva pro celé NATO. „Jestliže se Západ chystá na případný válečný konflikt s Ruskem, měl by se zajímat hlavně o to, jak obstát před ruskými rušičkami navigačních přístrojů, rádiového a datového přenosu a telekomunikace. Rusové jsou v této oblasti velmi dobří,“ uvedl nedávno v rozhovoru pro e15 manažer ukrajinsko-české firmy UAC zaměřené výhradně na vojenské drony Pavel Bulant.

Dron LPP řízený AI • Zdroj: LPP Holding

Vývoj trval necelý rok

Vývojem dronů pilotovaných AI se LPP zabývala od začátku minulého roku. Součástí byl trénink umělé inteligence, která se učila rozpoznávat různé objekty a pracovat s mapovými podklady, aby se obešla bez GPS. Ladila se i aerodynamika samotných letounů a rovněž modulárních úderných hlavic. První dodávky zahájila společnost loni na podzim.

Dron firmy LPP Holding využívající AI startuje z rampy, kterou vojáci sestaví v průběhu minut. Pak se už nemusejí o nic starat. Letoun zapíná svůj systém visuální navigace a řídí se zcela autonomně pomocí matematický výpočtů barometrických dat, pohybu obrazu kamery a porovnání offline satelitních snímků s živým videem toho, co se nachází pod ním. | Zdroj: LPP Holding

„Za tři čtvrtě roku jsme úspěšně otestovali celé zařízení až po implementaci do struktury ukrajinské armády,“ přibližuje náročný proces Petráš. Podobně orientované americké společnosti, jako je zejména Palantir, přitom mají obraty v řádu stamilionů dolarů a velké týmy odborníků. „My jsme to zvládli v českých podmínkách s třemi sty zaměstnanci,“ upozorňuje. Výhodou LPP je podle jejího spolumajitele schopnost rychle pracovat s novými poznatky a převádět je do praxe.

Ukrajina dosud odebrala vyšší desítky dronů řízených AI. Stávající výrobní kapacity firmy činí kolem padesáti strojů měsíčně, do budoucna to má být více. Podnik vzhledem ke zhoršující se bezpečnostní situaci očekává, že zájem o drony odolné vůči jakýmkoliv rušičkám na globálních trzích strmě poroste.

Důvodem je to, že bezpilotní systémy na bázi AI nepotřebují k navedení na cíl rádiový signál, GPS nebo optické vlákno. Navíc chrání vojáky. I když dálkové ovládání posledním zmíněným způsobem je také imunní vůči rušičkám, kvůli riziku přetržení vlákna je použitelné jen na omezenou vzdálenost. Operátor musí být tudíž v těsné blízkosti bojové fronty.

Vlastní útočné hlavice

LPP má v nabídce celkem tři létající prostředky, jejichž mozkem a pilotem je AI. Nejmenší MTS05 je taktický dron určený na vzdálenosti v řádu nižších desítek kilometrů. Větší MTS25 se spalovacím motorem už doletí stovky kilometrů daleko. A největší MTS40 s ještě silnější pohonnou jednotkou unese údernou hlavici až o hmotnosti 12 kilogramů. Potenciál této zbraně má ještě vzrůst.

Podobné nálože už přestavují hodně účinný prostředek pro ničení nepřátelských objektů nebo jednotek. I munici si LPP vyvíjí sama, v produkci je podle Petráše soběstačná. „Přesto se nechceme prezentovat jako zbrojař. Naše největší přidaná hodnota spočívá v softwaru. Jsme technologická společnost,“ zdůrazňuje.

Zadání mise je rychlé

Všechny tři bezpilotní systémy LPP jsou bojové. Jde o takzvané sebevražedné drony, které explodují při zasažení cíle. A pokud například z důvodu výpadku motoru nedokážou splnit zadaný úkol, zareaguje bezpečnostní pojistka, přesněji detonátor. Pak se zařízení s veškerou elektronikou, kterou je vybaveno, samo zničí.

Příprava na misi trvá řádově minuty. „Součástí systému je naše vlastní aplikace. Zanesení všech potřebný dat je otázka desítek vteřin, je to velmi jednoduché. Dron nezaútočí na nic, co nemá přesně definované,“ vylučuju Petráš možnost, že by se systém dokázal chovat až příliš autonomně.

Bezpilotní letoun řízený AI představí LPP na květnovém veletrhu IDET v Brně. Ke zhlédnutí bude i pozemní dron na bázi umělé inteligence s názvem Hornet využívající k rozpoznávání okolního terénu snímač lidar.