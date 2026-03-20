Aktualizováno: Požár v Pardubicích může souviset s terorismem, připustil Metnar. Zváží zvýšení stupně ohrožení
- Požár v pardubickém areálu vyšetřují úřady jako možný teroristický útok.
- Případ řeší NCTEKK, BIS i Vojenské zpravodajství, policie informace ověřuje.
- Ministr vnitra Lubomír Metnar svolal skupinu, která zváží zvýšení stupně ohrožení Česka terorismem.
Páteční požár v průmyslovém areálu v Pardubicích pravděpodobně souvisí s teroristickým útokem. Na síti X to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Pro podezření z teroristického útoku začala případ vyšetřovat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK).
Server Aktuálně.cz napsal, že se k založení požáru v areálu, kde sídlí mimo jiné česká firma LPP Holding, v e-mailu přihlásila skupina The Earthquake Faction. Policie informace ověřuje.
V pátek zasedal krizový štáb ministerstva vnitra. Po jeho jednání šéf resortu Metnar oznámil, že je ve hře zvýšení stupně ohrožení Česka terorismem. Nejsou ale informace, že by nyní hrozilo další nebezpečí.
Podle policejního prezidenta Martina Vondráška policisté pracují se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech s podezřením z úmyslného zavinění. Pátrají po pachatelích. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová uvedla, že v případu je podezření ze spáchání teroristického útoku.
Na případu spolupracuje kromě NCTEKK také Bezpečnostní informační služba (BIS). Mluvčí Vojenského zpravodajství (VZ) Jan Pejšek potvrdil, že na vyšetřování se podílí také VZ.
Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá informace o tom, že by požár mohl být úmyslně založen v souvislosti s konfliktem v Gaze, za velmi závažné. „Hovořil jsem s ministrem vnitra a ředitelem BIS, probíhá intenzivní vyšetřování, a pan ministr vše řeší s bezpečnostními složkami,“ napsal premiér na síti X.
LPP Holding před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. „Dnes brzy ráno bylo klíčové výrobní centrum izraelských zbraní zapáleno podzemní skupinou, aby ukončilo svou roli v probíhající izraelské genocidě v Gaze,“ citovalo Aktuálně.cz z e-mailu, který ráno obdržel jeho reportér. Na síti X bylo zveřejněno video, které údajně založení požáru zachycuje.