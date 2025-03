Motoristé by vrátili povinnou vojnu. Mladí nebudou mít čas řešit klima nebo pohlaví, řekl Macinka

Pokud by se Motoristé dostali do vlády, chtěli by zavést povinný tříměsíční výcvik pro muže od 19 let. Pro ženy by byl dobrovolný. V pořadu Hráči pro Blesk to řekl předseda strany Petr Macinka. Znovuzavedení povinné vojenské služby, která byla v Česku oficiálně zrušena v roce 2004, v posledních dnech opět odmítl současný premiér Petr Fiala nebo ministryně obrany Jana Černochová (oba ODS). „U zvyšování kapacit armády nejdou úvahy směrem k obnovení základní vojenské služby, budou se hledat přístupnější formy pracující s dobrovolností,“ řekl před dvěma týdny prezident Petr Pavel.