Obsahové e-maily zažívají renezanci. Pomáhají jim i zdivočelé sociální sítě | e15.cz

Když sociální síť Twitter převzal nový majitel, změnila si americká novinářka Taylor Lorenzová své twitterové jméno na Odebírejte můj Substack. Dala tím najevo, že odteď nebude psát tweety, ale newslettery, a své fanoušky odkázala na platformu, přes kterou je mohou odebírat.

Newslettery zažehly renesanci e-mailových schránek. Velká novinářská jména opouštějí redakce a zkoušejí s publikem navázat pevnější vztah bez prostředníka a kreativní tvůrci vymysleli způsoby, jak vyvolat na e-mailech závislost. Tento fenomén se pomalu přelévá do Česka, kde mají podobné trendy často zpoždění a vrcholu u nás nejspíš ještě nedosáhla ani popularita podcastů.

Zájem o newslettery přichází v historii lidstva ve vlnách. Ano, pojďme krátce pohovořit o historii… Dávno před internetem existovaly ručně psané zpravodaje, které adresáti dostávali i několikrát týdně do poštovních schránek. Před třemi staletími se do nich s chutí začítali obchodníci i šlechtici v největších ekonomických centrech Evropy. Odběratelé se z nich dozvěděli třeba informace o směnném kurzu a s trochou nadsázky lze říct, že šlo o investiční zpravodaje své doby. Řešila se v nich ale i politika, jejich tvůrci se také zabývali atmosférou na místě, kde zrovna žili. Takový dopis z Paříže do Říma býval oknem do jiného světa a kultury. Rukopisy se někdy měnily i v polovině archu papíru, což podle historiků ukazuje, že se do přepisování zapojilo více lidí, aby dokázali uspokojit velkou poptávku.