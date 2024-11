Sázka na vítězství Donalda Trumpa koncentrovaná jako poctivý javorový sirup. I tak by se daly popsat akcie Palantiru, které jen od výsledku amerických prezidentských voleb, tedy za pouhé dva týdny, dokázaly investorům vydělat dvaapadesát procent. Cena akcie, která momentálně požívá čtyřikrát větší důvěry investorů než kultovní Nvidia, je podle analytiků i přes nadějnou byznysovou story firmy zcela mimo racionální sféru uvažování.

Termínované vklady jsou nevýnosné, úspory dejte do akcií, alespoň do akciových indexů, radí dlouhodobě investiční poradci. Touto poučkou se však Pavel Baudiš, jeden z nejúspěšnějších českých byznysových matadorů, loni neřídil. Většinu prostředků z prodeje akcií společnosti Avast zaparkoval právě na termínovaný účet, který mu loni vynesl těžko uvěřitelných více než 623 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti PaBa Software, kterou Baudiš ovládá.

Budoucí prezident Spojených států Donald Trump pokračuje ve výběru svých ministrů, a také vysokých státních úředníků nebývalým tempem. Jedním z těch, kteří se mohou v lednu těšit na novou funkci, je i Brendan Carr, dnes radní Federální komunikační komise (FCC), obdoby našeho Českého telekomunikačního úřadu. Ten se stane jejím předsedou.

VIDEO: Povinné zálohování petek se nestihne podle plánu, přiznal ministr životního prostředí Petr Hladík v pořadu FLOW

Všechno špatně. Ekonomika stagnuje a vláda nedělá skoro nic, aby hospodářství oživila. Letos se německá ekonomika opět propadne, a ani v příštím roce se nedá očekávat velký růst. To jsou hlavní výstupy z letošní výroční zprávy „ekonomické rady moudrých“, jak se v Německu říká poradnímu orgánu vlády, kam vybírá odborníky spolková vláda a jmenuje je prezident.

Bývalý hlavní evropský komentátor Financial Times Wolfgang Münchau začátkem listopadu vydal knihu s výmluvným názvem Kaput o konci německého ekonomického zázraku. Ostře v ní kritizuje sérii špatných rozhodnutí, které náš soused udělal. Patří k nim protlačování úzkého okruhu průmyslových odvětví, jako je výroba automobilů se spalovacími motory, podcenění digitálních technologií, vypnutí jádra, závislost na Rusku v dodávkách plynu nebo závislost exportu na Číně. Pár dní po vydání knihy se do Německa armádním letadlem Casa vydala předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), aby si kromě jednání o podpoře čipové spolupráce na místě vyslechla podobné věci jako ty, o kterých píše Münchau. S varováním, že se problémů může dočkat i Česko.