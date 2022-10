Burziáni mají nervy nadranc. Češi se veksláckou cestou brání kryptoregulaci | E15.cz

odemykáme >>>

Burziáni na sklonku září propadli totální neuróze. Takzvaný index strachu odrážející pravděpodobnost pádu akciových trhů vystoupal v první podzimní den nejvýše od počátku léta. Jen během uplynulého týdne vzrostl benchmark burzovního strachu VIX o téměř dvanáct procent, a odráží tak nejsilnější vlnu tržní skepse od letošního března. Úroveň tržní nervozity je přitom nedaleko od hodnot, které index ukazoval na počátku války na Ukrajině. Důvodem je extrémní nejistota trhů týkající se intenzity ekonomického zpomalení vlivem růstu úrokových sazeb klíčových centrálních bank.

odemykáme >>>

Ještě během českého předsednictví Radě EU by měl vzniknout finální návrh celoevropské regulace kryptoaktiv známé pod zkratkou MiCA (Markets in Crypto Assets). Už teď je zjevné, že pod silnou kontrolou budou hlavně burzy virtuálních měn, což pro mnoho uživatelů bude de facto znamenat konec možnosti anonymně nakládat s bitcoinem a spol. Existují ale cesty, kudy budou kryptoměny moci inkognito proudit dál. Jednu z nich začala v poslední době intenzivně prošlapávat pražská společnost SatoshiLabs, která vyrábí hardwarovou kryptopeněženku Trezor.

odemykáme >>>

Obdobně jako ve světě automobilů jede Porsche proti konfekci i na kapitálovém trhu. Jeho zářijový vstup na burzu je naprosté unikum, většina firem se letos v Evropě burze vyhýbá. Od ledna do konce září nabralo bezmála devět desítek firem na Starém kontinentu necelých 17,5 miliardy dolarů kapitálu. Na parket tak pro peníze zamířilo takřka šestkrát méně firem než loni, které od investorů získaly čtyřikrát méně peněz. Statistiky přitom zásadně proměnila právě německá automobilová legenda, která se letos v Evropě postarala o více než polovinu balíku nového kapitálu.

Druhý největší výrobce elektřiny v Česku společnost Sev.en Energy loni na domácím trhu značně posílila. Energetická skupina meziročně zvýšila provozní zisk (EBITDA) o šest procent na 4,5 miliardy korun, když skokově zvýšila obrat z 25 na přibližně 43 miliard korun. Informace vyplývá ze Zprávy o udržitelném rozvoji, kterou má deník E15 k dispozici.

České podniky letos naplno propadly kouzlu levných europůjček. Jak vyplývá z posledních dat centrální banky, od počátku roku do konce července nabrali tuzemští byznysmeni nové úvěry ve společné měně v hodnotě 183 miliard korun, o 112 procent vyšší než ve stejném období loni. Nejsilněji přitom firmy přepínaly na euro v posledních měsících, jen od května do července si napůjčovaly téměř sedmkrát více eur než loni. Tuzemský byznys bez ohledu na velikost tlačí na to, aby eura nabral co nejdříve. Úroky totiž začínají růst a legenda o láci eura tak částečně přestává platit.

Energetické společnosti, které v Česku provozují sítě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily, zvýšily od začátku roku ceny dobíjení až o vyšší desítky procent. Společnosti, jež deník E15 oslovil, navíc varují, že s rostoucím počtem elektromobilů na silnicích a celkovým objemem odebírané energie nebude možné dobíjení dále dotovat. Ceny ovlivní i chystaná tarifní reforma nebo povinnost vybavovat budovy dobíjecími stanicemi s platebními terminály. Další vlna aktualizací ceníků má přijít začátkem příštího roku. Zdražování pocítí i firmy s početnými flotilami elektromobilů, mezi něž patří mimo jiné Komerční banka.