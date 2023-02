Lex ČEZ straší odborníky, byty lákají spekulanty, Tchaj-wan chystá české čipové centrum | E15.cz

odemykáme >>>

V Česku se začal rodit plán na vytvoření mezinárodního centra pro návrh špičkových čipů. Podle informací deníku E15 se na jeho vybudování chce podílet Tchaj-wan, který je díky společnostem jako TSMC největším výrobcem čipů na světě. Tamní vláda by do projektu mohla vložit vyšší stovky milionů korun. Projekt ale naráží na odpor společností, které už v Česku čipy navrhují. Bojí se totiž, že by jim Tchajwanci mohli odlákat už tak nedostatkové odborníky.

Zamrzlý český realitní trh se stal baštou lovců investičních příležitostí. Prodejci, které tlačí čas, jsou totiž mnohdy ochotni slevit i několik desítek procent, pokud zájemce složí peníze „na dřevo“. Solventní kupci si na trhu v posledních měsících mohou diktovat podmínky, zbytek zájemců prakticky odpadl kvůli drahému úvěru i rostoucím životním nákladům. Situace na trhu zafungovala jako katalyzátor kvality, nejvíce při momentálním prodeji tratí majitelé starších nemovitostí v méně atraktivních lokalitách.

Problematika zestátnění části skupiny ČEZ, kolem něhož panuje přísné informační embargo, se pomalu přesouvá do advokátních kanceláří. Na právní bitvy je sice brzy, z nedávno zveřejněného návrhu „lex ČEZ“ je však patrné, že vláda si právními pojmy začíná kolíkovat hřiště. Energetický expert a bývalý generální ředitel ČEZ Jaroslav Míl považuje zestátnění nejen za zbytečné, ale i chybné, protože přesune peníze od daňových poplatníků k investorům.

VIDEO: Co nás čeká v roce 2023? Levnější byty i propad koruny

Firma Seznam.cz to ve své snaze převzít jeden z nejnavštěvovanějších zpravodajských serverů v Česku nebude mít snadné. Snahu ovládnout Novinky.cz a deník Právo začal pečlivěji zkoumat antimonopolní úřad. Kromě jedné z nejnavštěvovanějších stránek v tuzemsku ovládá technologická firma miliardáře Iva Lukačoviče také velkou část trhu s inzercí a už nyní působí jako jedna z nejvlivnějších mediálních firem v zemi.

Logistický startup Shipmonk Jana Bednáře loni utržil 350 milionů dolarů, meziročně o dvacet procent více. Letos plánuje další rozvoj včetně spuštění nových čtyř distribučních center, z nichž jedno bude stát v Chebu. Po vstupu do Evropy by Shipmonk mohl v blízkých letech expandovat také do Asie. „Plánujeme to, asi ne letos, ale příští rok by to mohlo být. Koukáme se ale i na Austrálii a Jižní Ameriku,“ řekl v rozhovoru pro deník E15 zakladatel startupu Jan Bednář, který na přelomu února a března vystoupí na E15 International E-Commerce Summit.

Největší český výrobce jízdních kol Bike Fun International miliardáře Tomáše Němce loni zaznamenal rekordní rok. Navzdory nestabilitě dodavatelských řetězců se mu ve fiskálním roce končícím loni v červnu podařilo zvýšit tržby, výrobu i zisk. Příčinou růstu je zejména zvýšená poptávka spojená s koncem pandemie a větší zájem o elektrokola, řekl deníku E15 šéf společnosti Tomáš Hájek.

V krizi se v minulosti často jako první propouštěli agenturní zaměstnanci, to už ale dnes podle Jaroslavy Rezlerové, generální ředitelky největší personální agentury v Česku ManpowerGroup, neplatí. „Některé firmy si naopak drží podíl agenturních zaměstnanců. Fluktuaci už ani nenahrazují, agentura jim flexibilně vyplňuje polštář,“ říká Rezlerová. Flexibilitu by však mohla ohrozit novela zákona o zaměstnanosti, kterou agentury hromadně připomínkovaly a vláda připomínky nevzala v potaz.

