Knihobot propustil třetinu lidí. Česko je blíž gigafactory. | E15.cz

Pandemie internetové prodejce namlsala, jenže letos museli mnozí z nich veškeré plány roztrhat a začít znovu. Do podobné situace se dostal online prodejce knih z druhé ruky Knihobot, který sice na tržbách vyrostl o sto milionů korun na konečných 182 milionů, ale i přesto musel propustit třetinu zaměstnanců. „V červnu jsme byli v opravdu těžké situaci, vypadalo to, že bychom to nemuseli přežít,“ popisuje v rozhovoru pro deník E15 jeden ze zakladatelů startupu Dominik Gazdoš.

Česká republika má blízko k získání nové továrny koncernu Volkswagen na bateriové články, jejíž výstavba by stála až 120 miliard korun a stala se tak jednou z největších investic zahraničních firem v tuzemsku. Ministerstvo průmyslu a obchodu věří, že brzy nalezne shodu na parametrech investice s potenciálním investorem, uvedlo ministerstvo ve vyjádření pro deník E15 poté, co se ministr Jozef Síkela ve středu sešel s Thomasem Schäferem, jenž řídí hlavní koncernovou značku Volkswagen.

Společnosti Moser, tradičnímu českému výrobci křišťálu, se nedaří vybřednout z červených čísel a vršících se dluhů. Kvůli ztrátě z roku 2021 ve výši 71 milionů korun se záporný vlastní kapitál karlovarské manufaktury přiblížil čtvrtmiliardě korun, jak stojí v čerstvě zveřejněné výroční zprávě. Firma navíc potvrdila, že se do zisku nedostala ani loni. Nad vodou ji drží její dva vlastníci.

Klid a relaxované rozjímání. Tak prožívají první týdny nového roku burziáni. Alespoň tímto směrem ukazuje takzvaný index strachu VIX. Na parketu vládne podle oblíbeného indikátoru tržních nálad největší pohoda od závěru roku 2021, tedy od období ještě dlouho předcházejícího začátku války na Ukrajině. Index strachu tak v současnosti stále spíše podporuje názor té části trhu, která více než na strmý pád globální ekonomiky sází na lehké ochlazení světového byznysu. Zároveň burziáni fakticky slaví konec éry diktátu inflace, a tím pádem i éry přísných centrálních bank. Znalci nicméně zdůrazňují, že klíčový test investorského optimismu teprve nastane.

Dodavatel Národní energie, který v době energetické krize z drobných investorů vytáhl desítky milionů korun, se zbavil svých zákazníků a část z nich poslal do režimu dodavatele poslední instance (DPI). Bývalý obchodní partner už na něj chystá žalobu.

Jen málo firem dostalo v posledním roce a půl tolik impulzů k růstu jako ty, které instalují střešní solární elektrárny. Ve prospěch sektoru působí kromě rekordních cen elektřiny i štědrá dotační politika a navíc se vládě daří otevírat trh novým klientům, například bytovým domům. „Pokud vysoké ceny energií na burze zůstanou, budeme se pomalu u běžných domácností blížit do stadia, kdy největší překážkou nových instalací budou nevyhovující, například staré střechy,“ říká spoluzakladatel společnosti Acetex Jakub Mahel. Jeho montážní firma se loni podle Komory obnovitelných zdrojů stala jedničkou na trhu solárních střešních elektráren.

Tchajwanskou vládou vlastněná investiční společnost Taiwania Capital udělala první investici na česko-slovenském startupovém trhu. Fond rizikového kapitálu vedl investiční kolo o velikosti 19 milionů dolarů (420 milionů korun) do slovenského startupu Photoneo zabývajícího se nasazování robotů a umělé inteligence do skladů či průmyslu. Technologii od Photonea začal používat například Rohlík, který ji v létě nasadil na automatizované vyřizov

