Bydlení v Praze se už zase stává obtížně dosažitelnou vzácností. Nabídka bytů v metropoli se na počátku tohoto jara propadla na dvouleté minimum a přiblížila se na dohled dramatickému nájezdu kupců na pražské nemovitosti během pandemického roku 2021. Do značné míry za to mohou „lovci slev“, kteří skoupili pražské byty během uplynulých dvou let, a to často za hotové. Bytové menu v metropoli se tak i díky nim trendově smršťuje už od podzimu roku 2022, kdy vrcholila snaha Pražanů zbavit se bytů ještě za staré, vyšší,„pandemické“ ceny. Dnešní prodávající ale už začali chápat, že pražská bytová tenze vstupuje do druhého dějství, a březnové ceny tak povyrostly nejvíce za uplynulý půlrok.

Cena největší kryptoměny se oklepává z nejprudšího propadu za poslední rok, který způsobil víkendový íránský raketový útok na Izrael. Vývoj kurzu bitcoinu nicméně naznačil, kam by zamířil v případě vypuknutí další rozsáhlé války na Blízkém východě nebo jinde.

Superbezpečné bondy určené pro rozjezd nové banky, známé firmy pravidelně emitující balíky dluhopisů bez záruky, či dokonce nabídka dluhopisů chystaných na projekt, který ještě není ani na papíře. Až tak kontrastní investiční pel mel nabídl primárně českým drobným investorům první kvartál na scéně velkých domácích firemních dluhopisů. Emitenti se přitom ani náhodou nedrželi zkrátka. Jen během prvních tří měsíců letošního roku schválila Česká národní banka devatenáct prospektů na velké bondové emise, a to s ambicí nabrat dohromady až téměř 18 miliard korun. To znamená takřka o polovinu více emisí než na počátku roku 2023 a o dvě miliardy korun „větší oči“. Zároveň se letošní první čtvrtletí stalo na bondy třetím nejsilnějším startem roku v české finanční historii.

Rozhovor s Danielem Pražákem pro pořad Flow • e15

Návrh Státní energetické koncepce to říká jasně: nejdůležitějším zdrojem budou jaderné elektrárny. Podle dokumentu mají do budoucna obstarávat drtivou většinou stabilních dodávek elektřiny bez ohledu na rozmary počasí. Uhlí má skončit ve třicátých letech, zemní plyn o dekádu později a význam vodíku, který má nahradit zemní plyn, je stále nejistý a těžko odhadnutelný. Důležitost energie ze štěpné reakce bude v tomto desetiletí sílit zejména v souvislosti s postupným útlumem uhelných elektráren. V tom dalším by měl podíl jádra narůst v okamžiku zprovoznění nových jaderných elektráren. Návrh Státní energetické koncepce navíc počítá s tím, že životnost všech současných dukovanských bloků prodlouží až za rok 2045.

Jméno Kennedy slyšel asi každý. Méně lidí ale ví, že jeden ze členů této slavné politické rodiny letos kandiduje na prezidenta. Může se dostat do Bílého domu, nebo jen ubere hlasy svým rivalům?

Mezinárodní investiční společnost Evolution Equity Partners založená bývalými investory a manažery brněnské antivirové společnosti AVG uzavřela svůj třetí fond s rizikovým kapitálem. Na investice do firem zabývajících se kybernetickou bezpečností je v něm k dispozici 1,1 miliardy dolarů. Jde o největší fond v tomto oboru na světě.