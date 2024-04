Jméno Kennedy slyšel asi každý. Méně lidí ale ví, že jeden ze členů této slavné politické rodiny letos kandiduje na prezidenta. Může se dostat do Bílého domu, nebo jen ubere hlasy svým rivalům ?

„Kennedy, Kennedy, Kennedy, Kennedy,“ ozvalo se z reklamy uprostřed Super Bowlu letos v půlce února. „[Chcete prezidenta], který je dost starý na to, aby věděl, a dost mladý na to, aby se skutečně činil?“ ptal se text povědomé písně, jež spot doprovázela.

Diváci se ale nepropadli zpátky v čase do roku 1960, do kampaně Johna F. Kennedyho, kterou píseň doprovázela. Tentokrát ji použil Robert F. Kennedy mladší, o kterém Američané nejčastěji mluví prostě jako o RFK Jr. Synovec zastřeleného prezidenta se rozhodl využít jména své slavné rodiny a dobové písně svého strýce pro svou vlastní kampaň. Od mnohých rodinných příslušníků to schytal – omlouval se, že skupina American Values 2024, která zaplatila sedm milionů za uvedení spotu během Super Bowlu, není pod jeho přímou kontrolou.

RFK Jr. je kandidátem na prezidenta, o kterém jste možná neslyšeli. Většina mediální pozornosti se soustředí na odvetný souboj dvou podle průzkumů velmi neoblíbených staříků Donalda Trumpa a Joea Bidena, oproti kterým působí 70letý RFK Jr. čiperně. Právě jejich nepopularita skýtá nezvykle silnou šanci nezávislým kandidátům. Mnoho Američanů se poohlíží po někom, kdo ještě v Bílém domě nebyl a kdo není spjatý s vedením dominantních stran. A nejlépe z nich se daří právě Kennedymu. „Malí“ kandidáti většinou mohou počítat s podporou maximálně v jednotkách procent, Kennedy ale občas v průzkumech překročí i hranici dvaceti procentních bodů

Ani ryba, ani rak

Spojené státy mají ke Kennedyům specifický, romantický vztah. Zvláštní auru rodině dodává tragická smrt dvou jejích nejznámějších členů – John, strýc RFK Jr., i Robert, jeho otec, do nichž mladá generace Američanů v 60. letech vkládala velké naděje na společenské změny, byli oběťmi politicky motivovaných atentátů.

„To jméno samozřejmě přitáhne vaši pozornost,“ popisoval letos svou cestu k RFK Jr. jeho podporovatel v panelu objednaném politickým podcastem Breaking Points. „Asi bych mu jinak nevěnovala příliš pozornosti,“ podotkla jedna z příznivkyň. Není pochyb, že rodinný odkaz RFK Jr. pomáhá na jinak velmi složité cestě, které v USA čelí nestraničtí politici, kteří se o Bílý dům chtějí ucházet.

Kennedy původně chtěl kandidovat za demokraty. Když ale v průběhu loňského roku zjistil, že cesta demokratickými primárkami je takřka neprůchozí, oznámil, že povede kampaň jako nezávislý kandidát. „Opouštět stranu mých strýců, otce, dědy i obou pradědečků je pro mě velmi bolestivé,“ prohlásil RFK Jr., když loni v říjnu oznamoval, že se nebude účastnit demokratických primárek.

Kandidatura mimo struktury obou dominantních amerických politických stran je pro mnohé nemyslitelná. Stojí to velké úsilí, a především spoustu peněz, aby se vůbec dostali na kandidátní listiny. Finanční prostředky ale pro někoho se jménem Kennedy nepředstavují až takový problém. RFK Jr. disponuje jednak majetkem v hodnotě okolo 15 milionů dolarů, ale především ohromným sociálním kapitálem.