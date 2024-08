Akcie americké čipové společnosti Intel byly dlouhou dobu považovány za jakýsi stablecoin. Převzato z hantýrky kolem kryptoměn to znamená, že investice do Intelu do jisté míry představovala bezpečné uložení peněz. Sešup nastal až v poslední době vlivem zpráv o masivním propouštění, propadu do ztráty a obecně nedobrých vyhlídkách pro blízkou budoucnost firmy. Zatímco širší veřejnost panikaří až nyní, na pozadí se o problémech této legendy špitá už dlouho. A otázkou je, zda se z nich někdy dostane.

Čekal se obrovský „Euro efekt“, zatím to ale vypadá, že nepřišel. Tedy rozhodně ne takový, jaký přijít měl. Statistiky německého hospodářského růstu přesto dokládají, že bez Euro efektu by německá ekonomika padala ještě víc, než se jí to „povedlo“ v posledním čtvrtletí.

V Česku se naplno rozjel takzvaný Avast efekt. Izrael, který patří ke světovým velmocem v oblasti kybernetické bezpečnosti, v Praze podle informací e15 otevře další vývojové centrum zaměřené na technologie tohoto typu. Mladá firma z Tel Avivu by příští rok měla vstoupit na burzu v New Yorku a tuzemským expertům díky akciovým opčním programům může nabídnout šanci na slušné zhodnocení.

VIDEO: Flexi novela zákoníku práce není tak revoluční, jak se prezentuje. Práci na švarc nevyřeší, říká právník Valíček v pořadu FLOW

Na nástupu umělé inteligence (AI) typu ChatGPT od OpenAI nevydělávají pouze dodavatelé čipů jako Nvidia, AMD nebo SK Hynix. AI je pomocí těchto čipů nutné trénovat velkým množstvím informací, čehož využívají i čeští dodavatelé softwaru pro jejich zpracování. „AI zvýšila poptávku po datech, která dále poroste,“ shrnul pro e15 Jan Čurn, výkonný ředitel startupu Apify.

Téměř kafkovský rozměr získala v posledních týdnech insolvence padlého kryptoměnového podnikatele Václava Hollera. Řízení s majitelem zkrachovalé společnosti Cryfin, která po sobě zanechala dluhy převyšující jednu miliardu korun, se totiž zadrhlo na výměně insolvenčního správce. Bizarní obtíž spočívá v tom, že bývalý a současný správce si nejsou schopni předat Hollerovu agendu, která mimo jiné čítá tisíce dokumentů v elektronické formě, jež jsou potřebné pro efektivní pokračování v řízení. Zcela nečekaná komplikace hrozí nejen prodloužením celého řízení, ale i podstatně vyššími náklady na insolvenci.