Vítkovice Steel míří do insolvence. Energie zdraží mírně | e15.cz

Vítkovice Steel míří do insolvence. Její akcie má převzít indický Vulcan Steel. Výnos z nájemného je až o třetinu vyšší než loni. Praha se blíží stropu, zbytek Česka poroste. Zdražení energií bude mírné. Platí to ale dočasně a jen pro někoho.

Společnost Vítkovice Steel (VS), která kvůli předběžnému opatření Finančního analytického úřadu (FAÚ) nemůže nakládat se svými akciemi, připravuje návrh na insolvenci. Jeho součástí má být podle dvou na sobě nezávislých zdrojů i reorganizační plán, podle něhož má akcie společnosti převzít indická ocelářská skupina Vulcan Steel. Ostravská firma informace odmítá komentovat.

Podíl ročního nájmu na ceně nemovitosti u pronajímaných bytů v celém Česku letos v říjnu stoupl v průměru na takřka čtyři a půl procenta. Pro majitele investičních bytů, které nabízejí k nájmu, je to dobrá zpráva, v závislosti na regionu jim vynesly až o třetinu více než před rokem. A zatímco v některých oblastech včetně Prahy se podle odborníků výnosnost bytů pomalu blíží vrcholu, jinde může dále stoupat. V Česku běžný výnos z pronájmu investičního bytu by se tak mohl časem ustálit na šesti procentech. Tedy na hodnotě, jakou například právě teď bankovním střadatelům nabízejí jen ty nejvýnosnější tuzemské spořicí účty.

Návrh Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na zvýšení regulované složky ceny elektřiny o 70 procent vyvolal poprask. Nutno říct, že hlavně z důvodu jistého nepochopení. Velká část veřejnosti netuší, že to, co platí za elektřinu, má více složek, a lidé se hrozili dalšího astronomického zdražení. Z tohoto pohledu je to jen další komunikační selhání vlády, především ministra průmyslu Síkely a premiéra Fialy, kteří výbušnost informace podcenili a nechali opozici, aby udělala téma z dalšího zdražování.

Výběr dalších prémiových článků

I když zájem o investování v Česku postupně roste, stranou stále zůstává přibližně polovina populace. Čerstvá zkušenost s vysokou inflací přitom ukázala, že kdo nechal loni své peníze „ležet ladem“, nechtěně snížil jejich hodnotu přibližně o 15 procent. Investování přitom nemusí být přehnaně složité ani riskantní. Riskantnější může být s úsporami nic nedělat.

Počínaje tímto týdnem už ochucené náplně zahřívaného tabáku v Česku nekoupíte. Důvod? V zásadě jen ten, že byly mezi lidmi příliš populární. Kontroverzní krok regulátorů názorně ilustruje, jak moc evropská, ale i česká „protizávislostní politika“ stojí na vodě.

Padlá Sberbank finalizuje přípravy na výplatu prostředků více než patnácti tisícům svých věřitelů. Technicky se o rozeslání peněz postará Komerční banka, kterou ze šestice domácích finančních domů v říjnu vybrala insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová. Komerčka se může pustit do výplat podle poradců zřejmě už za měsíc, do dvou týdnů se totiž chystá správkyně podat návrh na takzvaný částečný rozvrh výplat. Ten má přiblížit peníze všem skupinám věřitelů Sberbank.