Riskantnější než investovat je nedělat s penězi nic | e15.cz

K investování mají mnozí stále ještě ostýchavý vztah. Často je pro ně obtížné se v této oblasti zorientovat nebo mají obavy ze ztráty svých úspor. Při správném přístupu však lze tyto běžné překážky snadno překonat a umožnit tak úsporám, aby přinášely větší zhodnocení a užitek.

I velmi konzervativní investice může být výhodnější než pouhé spoření, a to bez výraznější změny na straně rizika. Týká se to i malých, pravidelně investovaných částek. Úročení na spořicím účtu obvykle není schopno pokrýt inflaci. Když však investujete do konzervativně laděného smíšeného fondu, riziko se zvýší jen mírně. Také likvidita – čili dostupnost peněz v případě potřeby – se příliš nezmění: peníze většinou získáte zpět do týdne. Výnos však může, díky malé části investované do dynamických aktiv, například akcií, překonat výnosy spořicích produktů.

První investice

V první řadě je vždy potřeba zvážit atraktivitu výnosu v poměru k riziku a likviditě vybrané investice. Abyste si mohli nastavit vhodnou investiční strategii, zamyslete se nad svými životními plány.